Darwin Project : le Battle Royale en free-to-play jette l'éponge, les serveurs bientôt fermés

Sur le papier, Darwin Project avait tout pour se faire une place dans le monde des Battle Royale. Direction artistique marquée, mécaniques d'action et de survie équilibrées, et surtout univers articulé autour d'un faux jeu télévisé, permettant aux spectateurs d'influer sur le cours de la partie, les promesses étaient belles.

Le projet a passé près de deux ans en Accès Anticipé sur PC et Xbox One, est devenu un free-to-play l'année dernière, et était arrivé en version finale sur ces plateformes et sur PS4 début 2020. Mauvaise nouvelle pour les Canadiens de Scavengers Studio et la communauté : la sauce n'a pas pris, et Darwin Project va devoir mettre la clé sous la porte.



À notre chère communauté Darwin Project,

Nous avons été silencieux pendant un certain temps et nous nous en excusons. Nous aimerions vous mettre à jour sur Darwin Project. C'est avec un cœur lourd que nous avons décidé d'arrêter de développer de nouvelles fonctionnalités pour le jeu. La mise à jour d'avril était la dernière dans un avenir prévisible.

Il y a cinq ans, nous avons lancé Darwin Project, notre premier projet. C'était pour le moins audacieux et ambitieux, et nous avons eu la chance d'y travailler pendant si longtemps, avec le soutien de nos partenaires et de la communauté. Au cours des dernières années, nous avons vu la base de joueurs diminuer et nous avons travaillé dur pour trouver des solutions - du développement pour une nouvelle plateforme (PS4) à la création de nouveaux contenus (système de classe, Battle Pass, cartes, roue artisanale personnalisable, nouvelles compétences, événements en direct, extension des interactions des spectateurs et optimisations continues). Nous avons évalué toutes les solutions et tous les scénarios potentiels, mais malheureusement, Darwin Project n'est pas en mesure de se maintenir, ce qui nous oblige à prendre cette décision très difficile. Nous sommes toujours très fiers de voir ce qui avait commencé comme un gribouillage sur un morceau de papier devenir un jeu entier qui a atteint des millions de joueurs. Nous garderons les serveurs de Darwin Project actifs au moins jusqu'à la fin de l'année, et vous pourrez toujours jouer au jeu.

Nous apprécions vraiment et profondément tout ce que la communauté a investi dans Darwin Project. Nous avons reçu des tonnes d'idées et de suggestions passionnées pour améliorer le jeu. Cela montre à quel point vous avez été incroyablement positif tout au long de ce voyage. Nous ne pouvons pas vous remercier assez pour votre amour et votre soutien au cours des quatre dernières années.

Enfin et surtout, un grand merci à notre équipe formidable et travailleuse, à nos partenaires, ainsi qu'à notre famille et à nos amis, qui ont également contribué à Darwin Project en étant toujours là avec de sages conseils et des motivations stimulantes, tout en nous maintenant ancrés et concentrés. Quant à l'avenir, l'équipe de Darwin Project sera redéployée vers d'autres projets Scavengers non annoncés.