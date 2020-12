Xbox Game Pass : les dernières nouveautés de l'année datées, Skyrim et Among Us ne seront pas seuls !

Vous ne pensiez tout de même pas que Microsoft allait conclure l'année 2020 sans une dernière vague d'ajouts au Xbox Game Pass ? Après les nouveautés du début du mois de décembre, d'autres titres vont intégrer le service ces prochains jours, et pas que ceux confirmés dans le cadre des Game Awards 2020.



The Elder Scrolls V: Skyrim et Among Us sont mécaniquement dans le lot, mais il y en a d'autres comme Man of Medan ou MotoGP 20 qui s'invitent à la partie. À noter que 3 titres sont eux sur le départ pour le 30 décembre : Farming Simulator 17, Football Manager 2020 et Mortal Kombat X.

Mørkredd (Android, Console & PC) ID@Xbox – Disponible

L’Orbe est votre destin. Morkredd est un jeu de casse-tête en coop intense, qui se joue seul ou à deux et qui combine résolution de casse-têtes demandant du doigté et équilibre délicat entre ombre et lumière, sans compter un monde ténébreux rempli de secrets à déverrouiller.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (Android & Console) – 15 décembre

Plus de 200 récompenses du Jeu de l’année ! Skyrim Special Edition inclut le jeu, des extensions et de nouvelles fonctionnalités : visuels/effets remastérisés, rayons divins volumétriques, profondeur de champ dynamique, entre autres. Découvrez toute la puissance des mods sur console. Nouvelles quêtes, environnements, personnages, dialogues, armures, armes et plus encore… l’expérience est sans limite.

Among Us (PC) ID@Xbox – 17 décembre

Jouable de 4 à 10 en ligne ou en réseau local, Among Us vous demande de préparer votre vaisseau pour le décollage tout en faisant attention : un ou plusieurs des membres de l’équipage sont en réalité des imposteurs résolus à tuer tout le monde !

Beholder: Complete Edition (Android & Console) ID@Xbox – 17 décembre

Dans un monde dystopique où la vie privée a disparu et où l’État contrôle tout, choisissez d’être ce dont l’État a besoin, ou devenez un propriétaire empathique qui ferme les yeux. L’édition complète de Beholder contient le DLC Blissful Sleep, un nouveau scénario sur un ancien propriétaire et de nouveaux locataires et histoires à découvrir.

Code Vein (Android & Console) – 17 décembre

Dans un futur proche, une mystérieuse catastrophe a provoqué la fin du monde tel que nous le connaissons. Créez votre propre revenant et partez à l’aventure dans un monde en ruine où les Déchus, créatures morbides dénuées d’humanité, règnent en maîtres. Formez une équipe et embarquez pour un voyage épique afin de recouvrer votre passé et échapper au cauchemar qu’est votre présent.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PC) – 17 décembre

Dans Man of Medan, cinq amis partent plonger en mer, mais leurs vacances se transforment bientôt en cauchemar. Embarquez pour un voyage horrifique sur le vaisseau fantôme. Qui survivra et qui mourra ? Cela dépend de vous et de vos choix. Vivez votre histoire terrifiante en ligne avec un ami ou optez pour la sécurité en jouant jusqu’à cinq hors ligne.

Monster Train (Console) ID@Xbox – 17 décembre

Monster Train est un rogue-like stratégique de construction de decks. À bord d’un train pour l’enfer, vous devrez prendre les bonnes décisions pour défendre de multiples champs de bataille verticaux. Le Monster Train arrive toujours à l’heure.

MotoGP 20 (Android, Console & PC) – 17 décembre

Avec MotoGP 20, profitez d’un mode Carrière de directeur d’écurie ultra complet. Rejoignez une écurie de la saison 2020 et courez contre les pilotes officiels, ou créez une toute nouvelle écurie. Découvrez une physique plus réaliste, des graphismes améliorés, de nouveaux modèles 3D des pilotes, les scans de visage des directeurs d’écurie officiels de MotoGP ainsi que de nouvelles animations. Apprenez à gérer la consommation de carburant et l’usure des pneus. Personnalisez votre moto et votre combinaison ! Trouvez la meilleure combinaison de sponsors et de livrées et choisissez les couleurs et les matériaux. Coordonnez le tout pour gagner avec un maximum de style !

My Friend Pedro (Android) ID@Xbox – 17 décembre

My Friend Pedro vous invite à un ballet mortel, une chorégraphie illustrant l’amitié, l’imagination et la lutte obstinée d’un homme qui détruit tout sur son passage, sous l’influence d’une banane douée de conscience. Usez de stratégie en visant deux cibles à la fois, évoluez au ralenti et surprenez vos ennemis pour créer des séquences d’action ahurissantes dans un combat à mort contre le monde de la pègre.

Neoverse (Android & Console) ID@Xbox – 17 décembre

Neoverse est un magnifique et fantastique jeu dont le but est de vivre des aventures remplies de passionnants défis. C’est un jeu de cartes construit autour de la stratégie, laissant place à l’action et au rogue-like, qui va mettre à rude épreuve l’habileté du joueur ou de la joueuse en testant ses compétences. Débutez une aventure avec d’uniques héroïnes talentueuses pour sauver le monde à travers le court du temps.

Wilmot’s Warehouse (Console & PC) ID@Xbox – 17 décembre

Wilmot’s Warehouse est un jeu de casse-tête dans lequel il faut organiser un entrepôt de la meilleure façon. Retenez bien où vous avez tout rangé, car lorsque le guichet ouvrira, il vous faudra trouver rapidement ce que les gens recherchent afin de gagner les précieuses étoiles de performance.

Nouveaux jeux disponibles dans le Cloud

Membres du Xbox Game Pass Ultimate, de nouveaux titres jouables dans le Cloud et donc sur vos appareils Android sont arrivés, en voici la liste :

Dragon Quest XI S: Les Combattants de la destinée – Édition ultime ;

; Haven ;

; Phogs! ;

; Unto The End.

Plus de titres seront bientôt compatibles avec les contrôles tactiles sur Android ! Découvrez la liste ci-dessous :

Celeste – Disponible ;

– Disponible ; Dragon Quest XI S: Les Combattants de la destinée – Édition ultime (17 décembre) ;

(17 décembre) ; Gears 5 (17 décembre).

Contenus téléchargeables et mises à jour

Destiny 2 : L’Avènement – Du 15 décembre au 5 janvier

L’Avènement fait son retour gratuitement dans Destiny 2 ! Répandez la joie, cuisinez des spécialités de fin d’année et obtenez des récompenses formidables. Remplissez des missions, des contrats et concoctez des recettes. Plus vous générerez d’esprits, meilleures seront vos récompenses. Parmi celles-ci, vous pourrez découvrir un nouveau fusil à fusion légendaire, un vaisseau exotique inédit et plus encore !

Gears 5: extension Hivebusters & édition Game Of The Year – 15 décembre

Gratuit pour les membres Xbox Game Pass Ultimate ! Gears 5, son expérience multijoueur et l’extension Hivebusters sont Optimisés pour Xbox Series X|S. L’édition Game of the Year de Gears 5 comprend l’extension Hivebusters, le pack de personnages Halo: Reach et 30 jours de boost. Les membres du Xbox Game Pass peuvent bénéficier de réductions sur l’achat de l’extension Hivebusters, ou de l’édition Game of the Year.

Célébration de la Communauté Minecraft – Jusqu’au 13 janvier

Jusqu’au 13 janvier, Minecraft célèbre sa formidable communauté en offrant plein de cadeaux ! Revenez toutes les semaines pour découvrir des cartes gratuites créées par la communauté et du contenu dans le magasin Minecraft !

Minecraft Dungeons – DLC Howling Peaks et Season Pass – Disponibles

Les membres du Xbox Game Pass peuvent économiser 10 % ! Le danger vous attend au sommet de ces pics légendaires, seul un héros pourra arrêter la tempête qui gronde ! Le chemin sera périlleux, mais vous permettra de découvrir de nouveaux ennemis, des missions inédites et des équipements originaux, n’oubliez pas de ne pas regarder en bas. De plus, les quatre prochains chapitres de l’histoire de Minecraft Dungeons seront disponibles avec le Season Pass, qui inclut déjà le DLC Howling Peaks ! Plus d’ennemis, de cartes, d’objets, de missions… et plus de secrets que jamais !

Forza Horizon 4 – Super 7 & la voiture de Cyberpunk – Disponibles

Sortirez-vous vainqueur du Super7 ? Tentez de venir à bout des meilleurs défis d’Horizon pour gagner des récompenses incroyables. Créez vos propres cartes de défis et partagez-les avec vos amis. Ajoutez de nouvelles cascades et autres éléments avec l’éditeur de parcours, le tout, gratuitement et dès maintenant dans Forza Horizon 4. Toutes les routes mènent à Night City : obtenez dès aujourd’hui la Quadra V-Tech de Cyberpunk 2077, dans Forza Horizon 4.

Sea of Thieves : caches-œil gratuits – 14 décembre

Ce mois-ci, nous fêterons 1 000 jours de piraterie sur les mers de Sea of Thieves ! À cette occasion, le 14 décembre, les joueuses et les joueurs recevront des caches-œil commémoratifs dans le jeu et celles et ceux naviguant depuis le premier jour obtiendront des variantes dorées.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

N’oubliez pas de réclamer vos Avantages en vous rendant dans la section du même nom depuis votre Xbox Series X | S ou votre Xbox One, l’application Xbox sur PC Windows 10 ou l’application mobile Xbox Game Pass sur iOS et Android !

Phantasy Star Online 2 – Bonus de mise à jour de l’épisode 6 – Disponible

Pour fêter la mise à jour de Phantasy Star Online 2 : l’épisode 6, vous pouvez obtenir cet assortiment d’objets incluant des éléments cosmétiques, des emotes, des triple boosts et plus de choses encore !

Les Quêtes du Xbox Game Pass

Pour vous faire un cadeau en ce mois de décembre, les points que vous obtiendrez en remplissant les Quêtes dédiées aux membres Ultimate sur les jeux EA Play et Optimisés pour Xbox Series X | S seront doublés, même si vous jouez sur Xbox One !

Ils nous quittent bientôt

Profitez du temps dont vous disposerez en cette fin d’année pour jouer à tous les nouveaux titres disponibles, mais aussi pour terminer ceux qui ne le seront bientôt plus ! N’oubliez pas que si vous souhaitez les ajouter à votre collection permanente, votre abonnement Xbox Game Pass vous permet d’obtenir jusqu’à 20 % de réduction.

30 décembre