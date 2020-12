Xbox Game Pass : les nouveautés de décembre confirmées, et il y a du lourd !

Microsoft a chauffé les joueurs ces derniers jours, en teasant l'arrivée de Control et de la version PC de DOOM Eternal dans le Xbox Game Pass. Il est désormais temps d'officialiser le calendrier des nouveautés pour le début du mois de décembre, avec de gros morceaux pour tout le monde.

Pas moins de 17 titres vont être ajoutés d'ici le milieu du mois, avec des attendus comme Haven ou Dragon Quest XI S : Les Combattants de la destinée – Édition ultime, ou un tas d'indépendants. 8 jeux déjà jouables sur d'autres plateformes deviennent sinon utilisables sur Android via la fonction streaming du Xbox Game Pass Ultimate.

Control (Android & Console) – 3 décembre

Suite à l’invasion d’une agence secrète new-yorkaise par une force mystique inconnue, il vous revient de devenir directrice, afin de reprendre le contrôle. Dans ce jeu d’action-aventure à la troisième personne, il vous faudra maîtriser la combinaison de pouvoirs surnaturels, de munitions modifiables et d’environnements réactifs, le tout en combattant au sein d’un monde insondable et imprévisible.

DOOM Eternal (PC) – 3 décembre

Il arrive dans le Xbox Game Pass pour PC ! Les armées de l’enfer ont envahi la Terre. Incarnez le Slayer dans une campagne en solo épique où vous terrasserez des démons à travers les dimensions et empêcherez la destruction de l’humanité. Découvrez le mélange ultime de vitesse et de puissance dans DOOM Eternal : la nouvelle formule du combat à la première personne bourré d’action.

Haven (Console & PC) ID@Xbox – 3 décembre

L’amour peut-il vraiment venir à bout de tout ? Seuls sur une planète isolée, deux amants ont tout quitté pour être ensemble. Glissez à travers de mystérieux paysages, explorez la planète morcelée et combattez ceux qui cherchent à vous séparer dans ce RPG sur l’amour, la rébellion et la liberté.

Rage 2 (Android) – 3 décembre

Plongez la tête la première dans un monde dystopique où société, loi et ordre ont disparu. Rage 2 réunit deux studios à la pointe de l’industrie : id Software, pionniers des jeux de tir à la première personne, et Avalanche Studios, experts des jeux en monde ouvert, pour vous offrir un carnaval de carnage dans lequel vous pouvez aller partout en faisant tout exploser sur votre passage.

Slime Rancher (Android & Console) ID@Xbox – 3 décembre

Slime Rancher raconte l’histoire de Beatrix LeBeau, une jeune et courageuse propriétaire de ranch qui commence une nouvelle vie sur une planète lointaine, à des milliers d’années-lumière de la Terre. Pour gagner sa vie, elle élève des slimes. Tentez d’amasser une fortune et d’éviter les problèmes qui découleront de l’avalanche de slimes !

Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC) ID@Xbox – 3 décembre

Bienvenue dans VA-11 Hall-A, le simulateur de barman cyberpunk ! Vous êtes Jill Stingray, barman au VA-11 Hall-A, surnommé affectueusement Valhalla. L’expérience de VA-11 Hall-A offre un scénario diversifié où vos décisions ne dépendent pas des choix traditionnels, mais des boissons que vous préparez. Apprenez à connaître vos clients, leurs goûts et préparez la boisson qui changera leur vie.

Yes, Your Grace (Android, Console & PC) ID@Xbox – 3 décembre

Dans ce jeu de rôle et de gestion médiéval, des pétitionnaires se présentent à la salle du trône à chaque tour pour quérir conseils et assistance. Choisirez-vous de les aider ou réserverez-vous vos ressources pour de plus importantes affaires ? N’oubliez pas : les ressources sont limitées, et tout le monde n’a pas les intérêts du royaume en tête…

Dragon Quest XI S : Les Combattants de la destinée – Édition ultime (Console & PC) – 4 décembre

Lancez-vous dans une aventure épique avec l’Éclairé dans un monde qui le traque sans relâche. L’Éclairé et sa troupe unique de compagnons fidèles devront coopérer pour survivre aux attaques de leurs adversaires et renverser les forces du mal conspirant pour plonger le monde d’Elréa dans le chaos. Cette édition ultime propose tout le contenu de Dragon Quest XI, des scénarios inédits, une version orchestrale de sa bande originale, la possibilité de passer de la 2D à la 3D, le doublage japonais original et bien d’autres choses !

Call of the Sea (Android, Console & PC) ID@Xbox – 8 décembre

Call of the Sea est un jeu d’aventure sur fond de mystère et de grande histoire d’amour, qui se déroule dans les années 1930 dans le Pacifique Sud. Incarnez Nora, une femme énigmatique, explorez une île luxuriante, résolvez ses énigmes et percez ses secrets pour retrouver l’expédition disparue de votre époux. Découvrez une histoire remplie de mystères, où chaque indice vous entraîne toujours plus loin et vous pousse à tout remettre en question.

Monster Sanctuary (Android & Console) ID@Xbox – 8 décembre

Pour devenir le Gardien de Monstres ultime, vous devrez lever le voile sur un mystère qui menace la paix établie entre les humains et les créatures. Plus de 100 monstres et un monde redoutable vous attendent, vous devrez donc construire la plus puissante des équipes pour sauver le sanctuaire des monstres.

Starbound (PC) ID@Xbox – 8 décembre

Dans Starbound, vous créez votre propre histoire ! Dans cette aventure spatiale bac à sable, vous pourrez sauver l’univers des forces qui ont détruit votre foyer, dévoiler des mystères galactiques à plus grande échelle ce faisant, ou vous contenter de coloniser des planètes inconnues. Récoltez, construisez, confectionnez : les possibilités sont infinies

Unto The End (Console & PC) ID@Xbox – 9 décembre

Unto The End est un jeu de plateforme scénarisé faisant la part belle aux combats corsés et contant un voyage désespéré pour retrouver le chemin du retour. Observez et improvisez pour maîtriser d’intenses combats à l’épée. Trouvez des occasions d’utiliser les artefacts et d’échanger des ressources. L’aventure sera narrée à travers vos actions, réussirez-vous à rentrer chez vous ?

Assetto Corsa (Android & Console) – 10 décembre

Plus qu’un jeu de course – une authentique simulation. En collaboration avec les fabricants automobiles les plus prestigieux, Assetto Corsa place la barre très haut en matière de simulation, misant intégralement sur une conduite réaliste et une précision absolue dans chaque aspect du jeu, avec des pistes légendaires reproduites grâce à la technologie Laser et un moteur physique qui repose sur les données officielles.

Gang Beasts (Android & Console) ID@Xbox – 10 décembre

Un jeu multijoueur loufoque avec des personnages gélatineux hargneux, des combats brutalo-comiques et des lieux absurdement dangereux situés dans la cité de Ville-bœuf. Personnalisez votre personnage pour combattre des ennemis en local ou en ligne dans le mode corps à corps, ou bien combattez avec des amis contre les gangs de Ville-bœuf dans le mode gang.

GreedFall (Android, Console & PC) – 10 décembre

Parcourez les terres inexplorées d’une île imprégnée de magie, abritant trésors perdus, secrets ancestraux, et créatures fantastiques. Par la diplomatie, la ruse ou la force, influencez l’histoire d’un monde vivant en constante évolution… et façonnez votre légende.

Superhot: Mind Control Delete (Android & Console) ID@Xbox – 10 décembre

Le temps n’avance que quand vous avancez. Troisième titre de la série Superhot, Mind Control Delete vous immerge encore plus dans le monde de Superhot, dans le scénario, dans cette jouabilité reconnaissable entre mille. La durée de vie bien supérieure aux jeux précédents vous fera danser longtemps ce lent ballet de destruction.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Android, Console & PC) ID@Xbox – 10 décembre

Yooka et Laylee sont de retour dans une nouvelle aventure plateforme hybride ! Ils doivent courir, sauter et rouler pour surmonter l’Overworld et des niveaux 2D ardus, et rassembler le bataillon royal pour vaincre la Capital B et son repaire !

Plus de jeux disposant de contrôles tactiles

Dès le 3 décembre, les membres Ultimate pourront découvrir les jeux ci-dessous sur leurs appareils Android, dotés de nouveaux contrôles tactiles !