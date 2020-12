MISE À JOUR Xbox : arrière-plans dynamiques, badges Auto HDR et Optimisé pour X et S, et plus avec le patch de novembre

Les interfaces des Xbox Series X et S ont été calquées sur la dernière version de celle de la Xbox One, avec quelques spécificités en plus. Les mises à jour du firmware seront donc globalement communes aux deux générations de consoles, avec de rares exclusivités pour la next-gen, en témoigne le patch de novembre déployé en début de semaine, le premier depuis l'arrivée des nouvelles machines.

Au programme, davantage d'arrières-plans dynamiques sur Xbox Series X | S, la mention Auto HDR qui apparaîtra sur le Guide pour les jeux concernés, et de même pour les badges Optimisé pour X | S qui mettront en lumière les titres améliorés. Ajoutez à cela la possibilité de pré-télécharger de futurs jeux du Xbox Game Pass, de renseigner des membres de la famille lors de l'installation initiale ou un suivi de vos Succès pour vos jeux en cours, et vous obtenez des nouveautés sympathiques sur consoles.

Personnalisez votre Xbox Series X | S avec de nouveaux designs d’arrière-plans dynamiques

Les arrière-plans dynamiques sont une nouvelle fonctionnalité destinée aux Xbox Series X | S, qui vous permet de personnaliser votre écran d’accueil pour lui offrir plus de mouvement et de couleurs. Cette mise à jour ajoute 6 nouvelles options et vous retrouverez des hommages aux générations précédentes de Xbox. Les premiers retours de la communauté ont été très positifs, nous sommes ravis de pouvoir vous proposer de nouveaux styles et designs ainsi que des couleurs inédites. Attendez-vous à découvrir de nouveaux arrière-plans dynamiques dans les mises à jour à venir !

Déterminez immédiatement quels jeux utilisent l’Auto HDR

Les Xbox Series X | S vous permettent de jouer à des milliers de titres s’étendant sur quatre générations de Xbox. Ces derniers profitent non seulement de temps de chargement réduits et d’un plus grand nombre d’images par seconde, mais aussi d’une qualité visuelle améliorée grâce à la fonctionnalité Auto HDR. Lorsque celle-ci est activée sur votre console, elle améliore les graphismes d’un jeu sans perturber son identité visuelle et sans que ses développeurs n’aient à retravailler sur le titre. Si vous ouvrez le Guide lorsqu’un jeu bénéficiant de l’Auto HDR est lancé, vous verrez apparaître une nouvelle mention qui vous indiquera que le titre est bien compatible avec cette fonctionnalité.

Les badges Optimisé pour Series X | S pour savoir quels titres sont optimisés

Plus de 30 jeux Optimisés pour Series X | S, comme Assassins Creed: Valhalla, Yakuza: Like a Dragon ou The Falconeer, étaient disponibles pour le lancement des consoles. Plusieurs de vos jeux Xbox One préférés comme Gears 5, Forza Horizon 4 ou Ori and the Will of the Wisps proposent des mises à jour qui permettent de bénéficier de la puissance des Xbox Series X | S. Pour que vous puissiez savoir immédiatement si un jeu est bien Optimisé, un badge « X | S » est désormais présent sur sa tuile lorsque vous affichez votre bibliothèque dans la section Mes jeux & applications. Vous pouvez également utiliser le système de filtres pour afficher uniquement les titres Optimisés pour Xbox Series X | S.

Consultez votre progression dans les succès grâce à l’onglet Historique des jeux

L’onglet Historique des jeux du Guide vous permet de découvrir tout ce que vous pouvez faire dans le titre auquel vous êtes en train de jouer. Partez à la conquête de nouveaux succès, rejoignez facilement vos amis ou d’autres personnes en train de jouer au même titre ou découvrez des évènements en jeu, directement depuis le Guide !

Ajoutez des membres de la famille pendant l’installation initiale

En septembre, vous avez pu découvrir l’application Xbox Family Settings sur Android et iOS. Depuis leur téléphone, les parents et tuteurs légaux peuvent facilement créer des comptes d’enfants, définir des limitations de temps de jeu, répondre aux notifications et bien plus encore. Beaucoup de joueuses et de joueurs utilisent donc les paramètres familiaux sur Xbox aujourd’hui. Si vous en faîtes partie, sachez que vous pourrez dorénavant ajouter des membres de votre famille à votre console, dès l’installation.

Pré-installez les jeux bientôt disponibles dans le Xbox Game Pass !

Vous pouvez maintenant consulter, ajouter à la liste « Jouer plus tard » et même pré-installer certains jeux avant leur arrivée dans le Xbox Game Pass. Rendez-vous dans l’application Xbox Game Pass sur votre console ou votre mobile et cherchez la section Bientôt disponible. Bien que tous les titres présents dans cette section ne puissent pas être pré-installés, nous avons développé une fonctionnalité spéciale pour l’application mobile Xbox Game Pass, qui vous laisse mettre en file d’attente les autres titres, pour qu’ils puissent s’installer d’eux-mêmes le jour de leur sortie. Vous devrez donc toujours attendre qu’un titre soit officiellement disponible pour y jouer, mais celui-ci sera déjà installé et prêt à être lancé le jour de sa sortie !