Ghostwire: Tokyo est disponible sur Xbox Series X et S, une bande-annonce de lancement pour la mise à jour Le Fil d'araignée

Le mois dernier, Bethesda et Tango Gameworks annonçaient en toute logique, mais bien en avance, l'arrivée de Ghostwire: Tokyo sur Xbox Series X|S. C'est donc un peu plus d'an après sa sortie sur PS5 et PC qu'il sort ce mercredi sur les consoles de Microsoft. Le studio ne s'est pas tourné les pouces depuis le 25 mars 2022 et propose également pour tous les joueurs une mise à jour baptisée Spider's Thread Update (STU) dans la langue de Shakespeare ou Le Fil d'araignée par chez nous (oui, le nom a été légèrement modifié depuis l'annonce), qui a droit à sa bande-annonce de lancement.

Cette dernière se concentre principalement sur le nouveau mode de jeu façon rogue-lite demandant de venir à bout d'ennemis afin de grimper des étages, et ce sans mourir, au risque de devoir tout recommencer. Le monde ouvert accueille de son côté une école à explorer, des cinématiques inédites au cours du scénario et divers ajouts intégrés au système de combat afin de combattre les ennemis, dont quelques nouveaux. Par ailleurs, les amateurs de Trophées / Succès en ont dix de plus à compléter, évidemment en lien avec toutes ces nouveautés.

N'hésitez pas à lire nos impressions de l'époque, dont certains éléments ont donc à priori été améliorés, reste à voir à quel point. Si Ghostwire: Tokyo vous intéresse, il est vendu 29,99 € sur Amazon dans sa version PS5 et est intégré au Xbox Game Pass, dont un mois d'abonnement Ultimate coûte 12,99 €.

Lire aussi : TEST Ghostwire: Tokyo, une belle âme dans une enveloppe imparfaite