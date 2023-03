Ghostwire: Tokyo annoncé et daté sur Xbox Series X et S, avec une mise à jour Le Fil de l'araignée riche en nouveautés pour tous

L'an dernier sortait Ghostwire: Tokyo, alors dernier jeu en date de Tango Gameworks que nous avons apprécié malgré ses défauts. Depuis, le studio a sorti dans un tout autre genre Hi-Fi Rush et nous avons appris le départ prochain de Shinji Mikami, le fondateur et directeur de l'entité. Comme nous pouvions le lire à l'époque dans les bandes-annonces du jeu, il ne pourra pas débarquer sur d'autres supports avant le 25 mars 2023, soit pile un an après son lancement. Nous n'attendions donc pas de nouvelle d'une arrivée sur Xbox Series X|S avant cette date et pourtant, nous en avons déjà.

En effet, Bethesda Softworks et Tango Gameworks viennent d'annoncer que Ghostwire: Tokyo sortira sur Xbox Series X|S le 12 avril prochain, avec un ajout immédiat dans le Game Pass sur console et PC. Mais ce n'est pas tout, car l'envie du directeur Kenji Kimura s'est concrétisée puisque du contenu supplémentaire gratuit va également être proposé à cette même date, et donc accessible aux joueurs possédant le jeu dans ses déclinaisons sur PS5 et l'Epic Games Store. Cette Spider's Thread Update a été longuement détaillée.

Au programme, un mode de jeu Le Fil de l'araignée façon rogue-lite donnant son nom à la mise à jour, entièrement séparé du périple d'Akito et KK, dont l'accès se fera depuis le menu principal. Nous devrons alors aller au bout de 30 niveaux sélectionnés aléatoirement parmi les plus de 130 créés par les développeurs, tout en remplissant des défis permettant d'acquérir des compétences. Et bien entendu, mourir nous fera tout recommencer, mais en conservant une partie de nos améliorations.

Mais ce n'est pas tout, car de nouvelles zones de jeu à explorer seront ajoutées dans Tokyo, dont un collège aux salles de classe hantées, avec des missions supplémentaires et des cinématiques inédites pour plus d'interactions entre les personnages. Les plus trouillards pourront activer une option « Effets d'horreur atténués » pour réduire les effets horrifiques, les remplaçant par d'adorables stickers « SHIIBUYA HACHI ». Akito va de son côté pouvoir contre-attaquer à la suite d'une parade, esquiver rapidement une attaque (enfin !) et effectuer une charge élémentaire au corps à corps. Le vent de Tengu et des talismans de fontaine spirituelle déclenchant un tourbillon seront également ajoutés, servant à atteindre des zones en hauteur ou à créer des sources régénérant notre réserve d'éther. Avec de nouveaux Visiteurs comme le vif Châtiment, le Regard silencieux invisible ou le Danseur sanguinaire, cela ne sera pas de trop.

Le mode Photo va sinon être amélioré, des figurines pourront être acquises via des distributeurs en échange de Meikas (des gashapon ?), ainsi que des modèles de personnages à utiliser pour nos clichés. D'autres nouveautés non détaillées s'ajouteront à ce programme fort copieux, de quoi nous faire relancer le jeu pendant quelques heures !

Si Ghostwire: Tokyo vous intrigue, n'hésitez pas à jeter un œil à nos impressions de l'époque. Amazon le propose à partir de 29,90 € sur PS5. Quelques visuels inédits sont à découvrir en page suivante.

Lire aussi : TEST Ghostwire: Tokyo, une belle âme dans une enveloppe imparfaite