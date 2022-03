Ghostwire: Tokyo s'offre une bande-annonce de pré-lancement aussi mystérieuse que frénétique

En dehors de quelques surprises, le State of Play de ce soir a également remis en avant plusieurs projets déjà connus, dont Ghostwire: Tokyo. Rien d'étonnant, sa sortie étant imminente. Après une intéressante présentation de gameplay en février, nous avons donc droit à une classique bande-annonce dite de « pré-lancement », qui nous laisse penser qu'un autre trailer du genre pourrait faire son apparition d'ici le 25 mars.

La lutte contre le mystérieux Hannya est évidemment toujours au centre des débats, alors que cette entité souhaite moissonner les millions d'âmes humaines de Tokyo. Entre l'ambiance visuelle de la capitale japonaise, les créatures folkloriques qu'Akito et KK vont devoir affronter et le thème rythmant bien la vidéo, l'excitation monte et donne envie de découvrir le tout manette en mains.

Parker Wilhelm, Content Manager chez Bethesda Softworks, a partagé quelques détails donnés par Kenji Kimura sur le PlayStation Blog.

En l’espace d’un instant, la quasi-totalité de la population de Tokyo s’est évaporée et des créatures tout droit sorties de la mythologie, du folklore et des légendes urbaines prennent maintenant possession des rues de la métropole. Les joueurs incarnent Akito, un survivant de la disparition, et doivent faire équipe avec l’esprit d’un détective nommé KK pour percer le mystère de ce phénomène dévastateur et retrouver le responsable, un homme masqué connu sous le nom de Hannya.

Vous voulez en savoir plus sur le sublime Tokyo hanté de Ghostwire ? Jetez un œil à notre entretien avec le directeur de Tango Gameworks, Kenji Kimura, et découvrez un aperçu du gameplay.

L’homme masqué

On sait très peu de choses sur Hannya et sur ses motivations, mais son masque de nô caractéristique en dit long sur cet individu insaisissable. « Nous nous sommes inspirés des masques de nô utilisés dans le théâtre traditionnel japonais », explique Kimura. « L’acteur porte [un masque] lorsqu’il incarne un personnage non humain, comme un oni ou un fantôme. Lorsqu’il est porté dans un théâtre sombre, il peut suggérer diverses expressions en fonction de l’endroit où se trouve le spectateur […], comme la joie, la colère, le chagrin ou encore le plaisir. »

« [Le] langage corporel [d’Hannya] montre qu’il agit pour une cause importante, et il est difficile de dire si le masque exprime la colère ou la tristesse », explique Kimura. « Il en va de même pour Akito et KK. Le Faust de Goethe nous a [également] servi d’inspiration pour représenter la façon dont une personne manifestant des pouvoirs surnaturels […] surmonte les obstacles qui se dressent sur le chemin de ses croyances, de ses aspirations et de ses désirs. »

Tout comme l’expression de son masque, les véritables intentions de Hannya n’apparaissent clairement que depuis son point de vue, et Akito et KK devront faire front commun pour déjouer ses plans et sauver Tokyo.