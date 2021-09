Ghostwire: Tokyo, saison de sortie, fonctionnalités liées à la PS5, bande-annonce de gameplay, images, la totale !

Lors du Showcase de Mister S., le bébé de Bethesda, Ghostwire: Tokyo, était à l’honneur pendant quelques minutes. Pour chauffer un brin les joueurs, la firme a partagé une nouvelle bande-annonce exhibant quelques phases de gameplay, a livré de nouvelles informations et a dévoilé de nouvelles images.

Ainsi, nous apprenons :

Découvrez la force surnaturelle ayant pris le contrôle de Tokyo

Découvrez une version de Tokyo inédite imaginée par Tango Softworks. Traversez une ville ultramoderne aux nombreux gratte-ciels, aux temples traditionnels, aux ruelles exiguës, aux carrefours immenses et aux enseignes de boutiques en néon, où grouillent les esprits et les événements surnaturels.

Vous vous réveillez dans une rue déserte alors que les habitants de Tokyo ont disparu, sans que vous ne sachiez où ils sont partis ni pourquoi. Vous n’aurez pas le temps de vous demander pourquoi vous avez été épargnés, car des visiteurs surnaturels se mettent à attaquer la ville et semblent être dirigés par un homme masqué, connu sous le nom de Hannya, et ses acolytes.

Ces visiteurs ne sont pas que de simples apparitions. Vous devrez maîtriser Ethereal Weaving, un art puissant qui permet d’accord l’énergie spirituelle aux éléments. Vous devrez également contrôler des équipements et des compétences de chasseurs de fantômes pour affronter une telle menace. En maniant le pouvoir du vent, de l’eau et du feu, vous combinerez des compétences idéales pour anéantir une variété d’ennemis surnaturels, comme :

des esprits agiles prenant la forme d’écolières sans tête qui attaquent en groupe, utilisant la vitesse et les acrobaties pour vous prendre par surprise ;

des poupées traditionnelles inspirées des teru teru bozu, des porte-bonheurs en papier chassant le mauvais temps, qui volent dans les airs, comme si elles étaient suspendues sur un fil invisible, et tirent du feu à distance ;

et des fantômes sans visage qui, par temps de pluie, errent dans Tokyo en tenue d’enterrement et sont capables de détourner des attaques avec leur parapluie en vous approchant pour vous attaquer à bout portant.

Avec l’aide de vos nouveaux alliés et grâce à vos nouvelles compétences, conventionnelles et surnaturelles, vous serez le seul à pouvoir lever le voile sur ce phénomène incompréhensible, à combattre les visiteurs qui assaillent Tokyo et à sauver la ville avant que les plans de Hannya se concrétisent.

Faites une expérience nouvelle génération sur PlayStation 5

En utilisant les capacités matérielles de la PS5, l’équipe de Tango Gameworks donne vie à sa vision d’un Tokyo moderne et hanté. Le jeu ayant été conçu pour une technologie nouvelle génération, il vous permettra de traverser les rues pluvieuses et glissantes de Tokyo en percevant chaque détail. Grâce à la technologie de ray-tracing de la PS5 et à l’audio 3D, vous profiterez d’une ambiance réaliste et d’une expérience totalement immersive. Et grâce au stockage SSD et au haut débit du système, les temps de chargements seront presque inexistants et vous permettront de parcourir la ville de Ghostwire: Tokyo avec une fluidité incroyable.

L’action sera également rendue plus immersive grâce à la manette DualSense, en faisant parvenir aux joueurs des voix venues de l’au-delà grâce aux capacités audio intégrées de la manette. Cette expérience, qui frôle le sixième sens, vous aidera à détecter des choses habituellement imperceptibles pour les humains à mesure que vous explorez la ville hantée.

Les gâchettes adaptatives et le retour haptique de la manette DualSense simulent également l’exécution et le développement de vos compétences. Sans avoir à regarder, vous pourrez sentir la différence lorsque vous ferez tomber une pluie de flammes ou que vous relâcherez des explosions de vents, en maniant l’Ethereal Weaving. Lorsque vous exécutez un Core Grab, une manoeuvre dans laquelle les joueurs peuvent aspirer l’essence d’un visiteur à bout portant, les gâchettes simulent une résistance alors que l’esprit lutte pour vous empêcher d’accomplir votre action. À mesure que vous améliorez vos compétences, le retour des gâchettes adaptatives de la manette DualSense se fait plus fort également. Vous pourrez donc également sentir lorsque vous devenez un meilleur chasseur de fantômes.