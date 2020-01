Tokyo Mirage Sessions #FE Encore monte enfin sur scène avec sa bande-annonce de lancement

Il est l'heure d'ajouter un peu de musiques et d'idols dans votre Switch, car c'est aujourd'hui que sort Tokyo Mirage Sessions #FE Encore sur la console de Nintendo. Pour son arrivée sur cette nouvelle plateforme, l'éditeur fait donc les choses dans les règles de l'art en y allant de sa bande-annonce de lancement.

Celle-ci dévoile différents passages de l'aventure, dont le début alors que la bande de personnages principaux va découvrir que des créatures venues d'un autre monde appelé Idolasphere envahissent le nôtre, en quête de Performa. Ces Mirages vont ensuite rejoindre l'agence Fortuna Entertainment pour devenir de véritables stars de la scène et combattre l'invasion. Ce jeu de rôle mise sur de l'exploration de donjons et des combats au tour par tour assez dynamiques, le tout avec la présence de certains visages familiers issus de la licence Fire Emblem, tels que Chrom et Tiki. Et bien entendu, tout un tas de petites nouveautés sont au programme de cette version Encore.

Bref, si vous étiez passés à côté lors de sa sortie sur Wii U, c'est le moment idéal pour découvrir Tokyo Mirage Sessions #FE.