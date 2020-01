Tokyo Mirage Sessions #FE Encore : les nouveautés de cette version Switch présentées en vidéo, dont un costume de Joker de Persona 5

C'est ce vendredi 17 janvier que la Switch va accueillir Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, un portage amélioré du jeu de rôle d'Atlus, avec un univers à la Persona et faisant intervenir des personnages de Fire Emblem. Nintendo a partagé une nouvelle vidéo et quelques images, qui fait la part belle aux nouveautés. Y a-t-il de quoi pousser à l'achat les joueurs Wii U l'ayant déjà achevé ?

Eh bien, pour commencer, plusieurs costumes provenant des licences d'Atlus pourront être portés par les personnages, à savoir celui de Joker (Persona 5) pour Itsuki Aoi, un reprenant la classse de Héros d'Etrian Odyssey Nexus pour Eleonora Yumizuru et l'armure Demonica pour Yashiro Tsurugi (Shin Megami Tensei: Strange Journey). Du côté de Nintendo, c'est un uniforme du monastère de Garreg Mach (Fire Emblem: Three Houses) que Mamori Minamoto pourra endosser.

En plus de ces tenues Rebellious Joker, Cross Bravery, Demonica Replica et Reuben Schwester, la possibilité sera donnée d'équiper ou non Tsubasa Oribe de lunettes depuis le menu. Une Extra Story avec son donjon et des objets inédits ajouteront du contenu jouable, tandis que la chanson She is..., interprétée in-game par Tsubasa Oribe et Kiria Kurono, délectera nos oreilles. Des covers de Reincarnation par Tsubasa et More Than A Friend, Less Than Lovers par Kiria seront également incluses.

Durants les Sessions, Maiko Shimazaki, Barry Goodman et Tiki pourront eux intervenir comme déjà évoqué. Du reste, notons la présence de Sessions rapides, l'ajout de la mini-carte et les temps de chargement seront améliorés en comparaison du jeu d'origine. Désormais, vous savez vraiment tout au sujet des nouveautés de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, à moins qu'il reste encore quelques surprises non dévoilées.