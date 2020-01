Tokyo Mirage Sessions #FE Encore : les combats en musique dans une excitante vidéo de gameplay

L'improbable cross-over entre Shin Megami Tensei et Fire Emblem sur fond d'industrie musicale revient la semaine prochaine dans une version améliorée sur Switch sous le nom de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore.

Le jeu de rôle coloré possèdera un univers florissant, où notre groupe de futures idoles doit à la fois se battre pour accéder à la célébrité et pour défendre Tokyo de créatures venues d'ailleurs, entre exploration de donjons et gestion de nos tâches quotidiennes. Pour ceux qui souhaitent rentrer dans le vif du sujet et les détails techniques du gameplay, une nouvelle vidéo centrée sur les combats vient d'être diffusée.

Cinq types d'armes, compétences spéciales, pouvoirs élémentaires, changement tactique de personnage sur le terrain, attaques en Session, Performances Spéciales où même les PNJ nous épauleront, les stratèges pourront se faire plaisir durant ces batailles au tour par tour. La date de sortie de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore est réglée comme du papier à musique : elle est fixée à ce 17 janvier 2020 sur Switch.