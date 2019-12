Tokyo Mirage Sessions #FE Encore : une nouvelle bande-annonce informative partagée, tout en français cette fois

Au début du mois, Tokyo Mirage Sessions #FE Encore a été mis en avant par la branche japonaise de Nintendo à travers deux longues bandes-annonces donnant l'essentiel des détails pour cerner son univers et ses mécaniques de jeu. Eh bien, désormais, c'est au tour du reste du monde d'avoir droit à une telle vidéo d'aperçu du jeu.

Après ce qui semble être la cinématique d'introduction, nous avons donc droit à une présentation tout ce qu'il y a de plus classique des personnages gravitant autour de Fortuna Entertainment qui, en plus de performances scéniques, enquête sur les Mirages. Comme déjà dit auparavant, la bande de héros arpentera les donjons des Idolasphères, nom donné aux dimensions d'où viennent les Mirages. Ils peuvent toutefois compter sur leur compagnon Mirage et adopter une forme Carnage pour venir à bout des ennemis. Et comme vous pouvez le constater, cette édition Switch est localisée en français, contrairement au titre sur Wii U ! Enfin, cette version Encore dispose de nouveaux donjon, histoires et chansons.

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore nous fera commencer l'année 2020 en chanson, car sa date de sortie est fixée au 17 janvier.

