Bob l'Éponge : The Cosmic Shake va venir faire trembler les PS5 et Xbox Series, une mise à jour gratuite pour tous aussi prévue

Après plus de deux décennies, Bob l'Éponge continue d'amuser petits et grands avec ses aventures au fond de l'océan à Bikini Bottom diffusées par Nickelodeon. Ces dernières années, les apparitions vidéoludiques de l'univers créé par Stephen Hillenburg ont été nombreuses, avec encore récemment un DLC pour PowerWash Simulator. Si nous attendons les personnages dans Nickelodeon All-Star Brawl 2, ils vont revenir dès le 16 octobre dans de nouvelles versions de Bob l'Éponge : The Cosmic Shake à destination des PS5 et Xbox Series X|S, qui viennent d'être annoncées par THQ Nordic, bande-annonce à l'appui.

Sorti en début d'année sur PS4, Xbox One, Switch et PC, ce jeu d'aventure de Purple Lamp va donc franchir le pas de la nouvelle génération, où il était évidemment déjà jouable grâce à la rétrocompatibilité. Les possesseurs du jeu sur les consoles de Sony et Microsoft auront donc droit à une mise à niveau gratuite. L'ensemble de la communauté pourra également profiter à cette même date d'un patch, lui aussi sans frais supplémentaires, qui ajoutera quelques nouveautés et corrigera certains soucis.

Nouveautés (toutes les plateformes) Nouvelle fonctionnalité : mode Photo ! Appliquez l'un des 19 filtres différents pour améliorer vos photos.

Nouveaux costumes :

Le nouveau costume « King Doubloon » pour avoir collectionné tous les doublons est maintenant disponible.



Le nouveau costume « Plush Gary » pour avoir débloqué toutes les récompenses est maintenant disponible. Améliorations (uniquement sur PS5) Prise en charge de la sortie audio de la DualSense lors de la récupération d'objets.

Prise en charge des gâchettes adaptatives de la DualSense lors de l'utilisation des actions du « souffleur récifal » et du « crochet oscillant ». Corrections de bugs (toutes les plateformes) Correction d'un bug rare où la sauvegarde ne fonctionnait plus.

Correction d'un bug où le temps de jeu ne s'arrêtait pas en étant sur un écran de chargement.

De nombreuses corrections de bugs généraux pour améliorer la stabilité et la jouabilité du jeu.

Aucun autre détail n'a été communiqué, nous laissant songeur sur l'intérêt de ces versions PS5 et Xbox Series X|S. Quoi qu'il en soit, vous pouvez déjà vous procurer Bob l'Éponge : The Cosmic Shake à partir de 19,99 € sur Amazon.