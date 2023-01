Bob l'Éponge : The Cosmic Shake, nouvelle bande-annonce avec tous les amis de Bob et Patrick

C'est à la fin du mois que sortira Bob l'Éponge : The Cosmic Shake, le nouveau jeu d'aventure de THQ Nordic et Purple Lamp (Bob l'Éponge : Bataille pour Bikini Bottom - Réhydraté). Le titre suivra une nouvelle fois Bob et Patrick, qui vont devoir voyager entre les dimensions et parfois affronter leurs amis.

En attendant la sortie du jeu dans quelques jours, les studios dévoilent cette semaine une nouvelle bande-annonce de Bob l'Éponge : The Cosmic Shake, à découvrir ci-dessus. Une vidéo consacrée aux amis de Bob et Patrick, comme Gary l'escargot, Sandy l'écureuil ou encore Carlo Tentacule, éternel amoureux de musique qui est devenu dans l'une des dimensions un barde.

La date de sortie de Bob l'Éponge : The Cosmic Shake est fixée au 31 janvier 2023 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, vous pouvez précommander le jeu contre 39,99 € sur Gamesplanet.