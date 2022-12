Bob l'Éponge : The Cosmic Shake, les boss à l'honneur dans une nouvelle vidéo

En début d'année prochaine, les joueurs pourront découvrir Bob l'Éponge : The Cosmic Shake, un jeu d'action et THQ Nordic et Purple Lamp avec Bob et Patrick qui exploreront cette fois le Multivers, des mondes alternatifs où leurs amis de toujours seront parfois leurs ennemis, donnant lieu à des combats épiques.

Aujourd'hui, les studios dévoilent une nouvelle bande-annonce de Bob l'Éponge : The Cosmic Shake, consacrée justement à ces combats de boss. Bien évidemment, il ne vaut mieux pas regarder cette vidéo qui dévoile quelques affrontements qui devraient ponctuer l'aventure, mais au moins, les fans savent qu'ils retrouveront leurs personnages préférés dans ce nouvel opus.

La date de sortie de Bob l'Éponge : The Cosmic Shake est fixée au 31 janvier 2023 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, vous pouvez précommander le jeu contre 39,99 € sur Gamesplanet pour obtenir le Pack de costumes avec sept tenues additionnelles pour Bob.

