Bob l'Éponge : The Cosmic Shake, une date de sortie pour le jeu vidéo où Bob découvre le Multivers

Après la remastérisation Bob l'éponge : Bataille pour Bikini Bottom - Réhydraté, THQ Nordic va nous proposer une aventure originale autour du célèbre personnage de dessin animé dans Bob l'Éponge : The Cosmic Shake. Elle amènera Bob et ses compagnons dans des univers alternatifs, du far west à la préhistoire, pour des séquences d'action et de plateforme grand public amusantes.

Le titre de Purple Lamp était attendu pour 2023 et il ne faudra plus patienter trop longtemps avant de mettre la main dessus. Sa date de sortie vient en effet d'être calée au 31 janvier 2023 sur PC, PS4, Xbox One et Switch, et le jeu sera bien évidemment rétrocompatible PS5 et Xbox Series X|S. Les précommandes seront récompensées par l'offre d'un pack de costumes inspirés de la série animée, que nous pouvons rapidement apercevoir au terme de la bande-annonce énergique diffusée au passage.

Bob l'Éponge : The Cosmic Shake est disponible à partir de 39,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, une BFF Edition collector dévoilée avec un Patrick gonflable