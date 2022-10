SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, une BFF Edition collector dévoilée avec un Patrick gonflable

Après Bob l'éponge : Bataille pour Bikini Bottom - Réhydraté, THQ Nordic et Purple Lamp seront de retour l'année prochaine avec SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, un nouveau jeu avec les héros de Nickelodeon qui nous emmènera dans des mondes parallèles. Et les fans vont pouvoir craquer pour une grosse édition collector.

Les studios dévoilent aujourd'hui la BFF Edition de SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, avec une bande-annonce à admirer ci-dessus. Cette grosse édition collector coûtera 249,99 € et inclura notamment un Patrick gonflable et une statuette, voici les détails :

Statuette Victoire cosmique de 25 cm ;

Patrick gonflable de 50 cm ;

Amulette BFF avec son collier ;

Quatre balles rebondissantes avec Bob en costumes ;

Quatre sets de table ;

Une copie du jeu sur la plateforme de votre choix ;

Le DLC Costume Pack.

Une BFF Edition complètement loufoque, qui arrivera très prochainement en précommande chez les revendeurs habituels. Vous pouvez sinon réserver SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake contre 39,99 € sur Amazon, le titre arrivera en 2023 sur PC, PS4, Xbox One et Switch.