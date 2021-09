SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, Bob et Patrick changent de réalité dans un nouveau jeu délirant

Après Bob l'éponge : Bataille pour Bikini Bottom - Réhydraté, THQ Nordic refait appel à Purple Lamp pour développer un nouveau jeu vidéo avec le héros jaune de Nickelodeon. SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake vient d'être dévoilé avec une première bande-annonce, à retrouver juste ici :

Bob l'éponge et Patrick l'étoile de mer mettent ici la main sur des larmes de sirène qui permettent de réaliser des vœux, tout ne se passe évidemment pas comme prévu et la réalité est détruite, ouvrant des portails sur des mondes parallèles avec des chevaliers, des cow-boys, des pirates ou encore des escargots préhistoriques. Bob va devoir remettre de l'ordre en enfilant une trentaine de costumes et en débloquant des compétences comme le crochet du pêcheur et le coup de pied karaté, au travers de sept mondes imaginaires. Nous retrouverons les habitants de Bikini Bottom avec des voix du dessin animé et une bande originale de 101 chansons, dont le fameux tube Sweet Victory.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake est attendu à une date encore inconnue sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver Bob l'éponge : Bataille pour Bikini Bottom - Réhydraté à 24,99 € sur Amazon.