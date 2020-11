TEST de la Xbox Series X : une Lamborghini qui attend que la porte du circuit soit ouverte pour s'exprimer !

La Xbox Series X est donc, techniquement, la console la plus puissante de cette nouvelle génération avec ses 12 Téraflops, des jeux tournant nativement jusqu'en 4K/120 fps, sa technologie Xbox Velocity (chargements plus rapides avec son SSD), le ray tracing, et la gestion de la 8K HDR. En plus de ces arguments techniques vendeurs, Microsoft a aussi promis que sa nouvelle console serait mieux ventilée pour moins chauffer et qu'elle resterait silencieuse grâce à son architecture Parallel Cooling et ses trois canaux de circulation d'air. Toujours dans les promesses alléchantes faites depuis son annonce, il y a la nouvelle manette avec un bouton supplémentaire dédié au partage, une rétrocompatibilité quasi complète avec le catalogue de la Xbox One, la compatibilité partielle avec les jeux Xbox 360 et Xbox originaux, l'arrivée de la fonction Quick Resume qui permet de quitter une partie en cours pour la reprendre exactement au même endroit, plus tard, même après avoir joué à plusieurs autres jeux entre temps. Nous avons pu tester la bête pendant plusieurs semaines avant de vous donner notre verdict, alors voyons si tout ce qui a été promis est bien d'actualité.

Le premier contact avec la console, c'est d'abord le carton que nous a déposé le livreur et nous avons alors été surpris de la petite taille de celui-ci (du carton, pas du livreur). Naïvement, à force de voir des photos de la Xbox One X sans réels repères, nous l'avions imaginée plus grande qu'elle ne l'est vraiment (15x15x30 cm). En ouvrant le carton de transport logoté Xbox à l'intérieur, la boîte se laisse attraper. Très sobre, sur fond noir et à dominante verte, une photo en gros plan du haut de la console habille sa face avant et cela donne au packaging un air très classe qui n'incite pas à le jeter en pâture aux rats du fond de sa cave. À l'ouverture, la console, emballée dans une protection noire cerclée d'une bande en carton logotée « Power Your Dreams », s'offre directement à nous sans avoir à rien faire de plus que la prendre. Nous avons adoré cet effet « écrin à bijou » qui est bien pensé, met la console en valeur et contraste lourdement avec ce qui se fait dans le domaine (voir l'unboxing PS5, par exemple).



Du carton à l'écrin !



En la prenant en mains, elle en impose par son poids assez conséquent, mais une fois posée sur son (grand) pied, c'est surtout la sobriété de sa forme et sa grille incurvée du dessus avec un halo vert au milieu qui frappent (il donne l'impression d'être une plaque en plastique, mais point n'en est, c'est juste une illusion). Habillée de plastique d'un noir mat équivalent à celui de sa grande sœur Xbox One X, elle sait se faire oublier et, chose appréciable, elle n'est pas salie par les traces de doigts. Si elle peut se poser à l'horizontale - il y a quatre pieds de caoutchouc prévus à cet effet sur l'un des grands côtés -, c'est à la verticale qu'elle est la plus jolie à nos yeux. Sa face avant arbore le minimum syndical, une fente pour le lecteur Blu-ray, un bouton Eject, un port USB, le bouton d'association de la manette et celui d'allumage lumineux avec le logo Xbox habituel. Étrangement, la face arrière, avec sa grande encoche en haut et les deux grilles d"aération en bas, lui confère vaguement le look de celui d'une enceinte de chaîne hifi des années 90 et ce n'est pas péjoratif. Il y a cinq connecteurs alignés verticalement en bas au centre qui, en plus d'être plus facile d'accès que sur les précédents modèles, sont aussi repérables au toucher grâce à un marquage en relief qui pourrait faire penser à du braille, l'écriture tactile à l'usage des personnes aveugles ou fortement malvoyantes. Ainsi, l'alimentation a un picot saillant, le RJ-45 (réseau) en a deux, les ports USB trois, et le port d'extension pour un SSD (propriétaire) dispose d'un trait. Les habitués auront remarqué l'absence du port HDMI « in » qui était présent sur toutes les Xbox One. Cela permettait, entre autres, de piloter son décodeur TNT ou satellite (Canal+) via la console. Cela offrait aussi la possibilité de caler l'image source dans un coin de l'écran (Picture in Picture) et de continuer à jouer. C'était bien pratique et il est bien dommage que cela ait disparu.



La console à plat, l'arrière style « enceinte des 90s » et les picots de marquage.

