Xbox : la nouvelle application mobile, le Xbox Remote Play et le bouton Share de la nouvelle manette en détail

Avec l'arrivée d'une nouvelle famille de consoles Xbox fortement liée à la One, l'écosystème de la marque prévoit d'être simplifié et unifié pour que tout le monde s'y retrouve, quelle que soit sa plateforme de prédilection. Le constructeur prépare ainsi doucement, mais sûrement une « nouvelle expérience Xbox » qui s'étendra des mobiles aux consoles de salon.

Kristen Mann, Principal Program Manager of Xbox Experiences, nous détaille aujourd'hui ce qu'a prévu la société pour les téléphones et les tablettes. Une nouvelle version de l'application mobile Xbox vient ainsi d'être lancée sur Android en bêta, et elle apporte notamment des notifications et messages partagés avec les consoles Xbox et votre compte en général, des options de partage simplifiées, des Highlights à mettre en valeur sur notre profil, une fonction de recherche améliorée, ou encore des options à paramétrer sur nos consoles depuis nos mobiles. Mieux, le Console Streaming (Preview) réservé aux Xbox Insider devient accessible à tous, et est rebaptisé Xbox Remote Play au passage.



Enfin, en parlant de partage, nous avons droit à de nouveaux détails sur le bouton Share de la nouvelle manette Xbox, qui permet d'enregistrer facilement des parties avant de les partager depuis l'application.

Le mois dernier, Chris Novak, Head of Xbox Research and Design, vous détaillait notre vision d’une expérience Xbox partagée entre tous vos appareils, qui place toujours les joueuses et les joueurs au centre pour qu’ils ou elles puissent rester connecté(e)s à leurs jeux, leurs amis et leurs communautés. Cette vision se concrétisera lors de la sortie des Xbox Series X et Series S en novembre. L’équipe Xbox n’a en effet eu de cesse d’innover grâce à vos retours. Nous sommes aujourd’hui heureux de vous présenter une nouvelle mise à jour qui contribuera à cette expérience Xbox unifiée : la toute nouvelle application Xbox (en Bêta), qui est désormais disponible sur les téléphones et tablettes Android.

Cette application a été intégralement repensée pour qu’il vous soit plus facile de rester connecter à vos jeux et à vos amis, que vous soyez chez vous ou en déplacement et quel que soit l’appareil vous jouerez. Vos amis vous suivront grâce au chat vocal et aux messages, même s’ils jouent sur console ou sur PC. Vous disposerez également d’une boite de réception partagée pour vos notifications pour consulter et effacer les invitations, messages et autres depuis votre téléphone. La nouvelle fonctionnalité de partage facilitera la publication de vos extraits vidéo et de vos captures d’écran sur vos réseaux préférés. Enfin, le Xbox Remote Play, que vous connaissiez sous le nom de Xbox Console Streaming, est désormais disponible pour toutes et tous depuis la nouvelle application Xbox (en Bêta) : plus besoin d’être membre Xbox Insider pour jouer aux titres installés sur votre console depuis votre téléphone. L’application Xbox (en Bêta) est disponible gratuitement dès maintenant et vous permettra de continuer à jouer, où vous voudrez.

Notifications partagées

Avec la nouvelle application mobile Xbox (en Bêta), vous pouvez recevoir des notifications pour vos groupes, chats, savoir quand de nouvelles personnes vous suivent ou souhaitent vous ajouter en ami, quand vos enregistrements sont prêts à être partagés et plus de choses encore. Si vous effacez une notification depuis n’importe quel appareil, cette action sera synchronisée sur tous les autres grâce à votre compte Xbox.

Vos groupes et conversations vous suivent

Avec la nouvelle application Xbox (en Bêta), vos partenaires de jeu sont joignables d’un clic, que vous soyez chez vous ou en déplacement. Utilisez le clavier virtuel de votre téléphone ou de votre tablette pour envoyer un message, créez une nouvelle conversation ou rejoignez-en une déjà existante depuis votre téléphone. Restez en contact avec vos amis, quel que soit l’appareil qu’ils utilisent. Discutez avec eux sur Xbox Series X|S dès leur lancement en novembre, ou sur Xbox One comme sur PC Windows 10. Il est plus facile que jamais de prendre part aux conversations en utilisant votre casque Bluetooth préféré, déjà appairé avec votre téléphone. Avec la nouvelle application Xbox (en Bêta), il est plus facile de rester connecté avec vos amis, où que vous soyez.

Partagez vos moments de jeu préférés

La nouvelle manette sans-fil Xbox dispose d’un bouton dédié au partage pour que vous puissiez sauvegarder vos moments préférés en appuyant simplement sur une touche, mais nous avons aussi conçu une expérience consacrée au partage pour qu’il soit plus facile que jamais de partager vos extraits vidéo et vos captures d’écran avec vos amis depuis votre téléphone.

Utilisez la manette sans-fil Xbox pour enregistrer vos instants favoris. Appuyez une fois pour une capture d’écran, maintenez la touche pour enregistrer un extrait vidéo ou appuyez deux fois pour accéder à votre galerie. En passant par l’application Accessoires Xbox de votre console, vous pourrez configurer les fonctionnalités du bouton Share pour déterminer comment vous souhaitez faire une capture d’écran, commencer un extrait vidéo ou ouvrir votre galerie. Vous pourrez ensuite partager ces contenus depuis votre console ou en passant par la nouvelle application mobile (en Bêta).

L’application Xbox (en Bêta) vous dira quand votre contenu a été téléchargé en amont pour que vous sachiez qu’il est possible de le partager et vos créations seront automatiquement regroupées au sein d’une galerie, à partir de laquelle il vous sera possible de les enregistrer sur votre téléphone. Utilisez l’application pour partager facilement et rapidement, elle est déjà configurée pour que vous puissiez partager vos contenus sur des réseaux populaires comme Instagram, WhatsApp, Snapchat et d’autres. Vous aurez également la possibilité de partager directement avec un ami ou un groupe d’amis en passant par les messages.

Mettez votre profil en valeur avec vos « Highlights »

Présentez vos meilleurs moments et vos captures d’écran favorites directement sur votre profil. Les extraits vidéo et les captures d’écran partagées pour la communauté Xbox apparaîtront dans une nouvelle section intitulée « Highlights », pensée en premier lieu pour le mobile.

Voyez à quels titres jouent vos amis sur leur profil lorsque vous leur envoyez un message ou que vous les invitez à une conversation. Les profils permettent de définir votre identité Xbox et d’engager la conversation avec n’importe qui.

Restez connecté à votre console

En cette fin d’année, l’expérience console débutera avec la nouvelle application Xbox (en Bêta). Elle vous permettra de configurer votre Xbox Series X ou Series S : vous pourrez vous connecter depuis l’application pour définir vos paramètres pendant la mise à jour de votre console, ce qui vous permettra de gagner du temps pour être prêt à jouer plus rapidement que jamais. Vous pourrez ensuite vous servir de l’application comme télécommande ou pour installer n’importe quel titre sur votre console et gérer votre bibliothèque de jeux pour libérer de l’espace de stockage.

Xbox Remote Play

Si vous aimez jouer, la nouvelle application Xbox (en Bêta) vous sera plus utile que jamais. Le Console Streaming (Preview) est aujourd’hui remplacé par le Xbox Remote Play dans la nouvelle application. Il n’est plus nécessaire d’être membre Xbox Insider, toutes les joueuses et tous les joueurs Xbox peuvent profiter des titres téléchargés sur leur console directement depuis leur mobile ou leur tablette. Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez vous connecter à votre console et accéder aux titres que vous avez téléchargés, dont ceux issus du Xbox Game Pass.

En plus du jeu à distance, les changements inhérents au nombre de connexions sur le même profil sont appliqués dès aujourd’hui. Vous pourrez donc vous connecter à autant de consoles et d’applications Xbox que vous le souhaiterez, simultanément. Vous pourrez utiliser votre Xbox pour regarder des films, utiliser des applications, discuter avec vos amis et plus encore. En ce qui concerne les jeux, vous ne pourrez jouer que sur un appareil, afin que votre progrès, vos succès et vos sauvegardes puissent rester à jour et se synchroniser entre les différents appareils que vous serez amené à utiliser. Il n’a jamais été aussi facile d’accéder à l’intégralité de votre bibliothèque.

Fonction de recherche

La nouvelle application Xbox (en Bêta) vous facilite la tâche pour rechercher des jeux et des amis. Les résultats de ces recherches sont tous regroupés au même endroit. Renseignez le titre d’un jeu ou un gamertag et vous verrez les résultats apparaître en temps réel. Vous pourrez également chercher “configurer une console” pour lancer facilement le processus d’installation de votre nouvelle console.