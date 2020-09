Xbox Series X et S : l'heure exacte de l'ouverture des précommandes officialisée, ça approche !

C'est désormais officiel : nous avons rendez-vous avec les Xbox Series X et S le 10 novembre 2020, elles qui afficheront des prix respectifs de 499 et 299 €. Les précommandes débuteront ce mardi 22 septembre, mais alors que l'ouverture des réservations dès l'annonce de la date de sortie de la PS5 a entraîné de nombreux imbroglios, les joueurs attendaient des précisions et un engagement de la part de Microsoft.

Et le constructeur vient de la leur donner : nous avons rendez-vous mardi à 9h00 sur le Microsoft Store, Amazon, la Fnac et bien d'autres.

Europe, Moyen-Orient et Afrique : vous pouvez précommander en ligne à partir de 9h00 sur le Microsoft Store, Amazon, MediaMarkt, GameStop, Fnac, Elkjøp / Elgiganten et d'autres revendeurs participants. Les revendeurs et la disponibilité peuvent différer selon les pays.

Si vous habitez dans d'autres régions du globe, les différentes heures de précommande et magasins participants sont listées sur le site officiel. À noter que si les précommandes pour le Xbox All Access sera ouvert dans plusieurs régions à cette même date, il faudra encore attendre un peu pour souscrire à cette offre en France, mais il sera bien possible de s'engager avant le 10 novembre.

