Frostpunk 2 daté sur PS5 et Xbox Series XS avec des éditions Icebreaker et Whiteout

C'est en septembre dernier que 11 bit studios lançait Frostpunk 2, uniquement sur PC. Le jeu de survie et de gestion d'une ville dans un monde post-apocalyptique glacial a reçu de nombreuses mises à jour pour améliorer l'expérience et rajouter du contenu, mais le studio polonais doit toujours sortir Frostpunk 2 sur consoles de salon de dernière génération.

Quand sortira Frostpunk 2 sur consoles ?





Aujourd'hui, 11 bit studios annonce que la date de sortie de Frostpunk 2 est fixée au 18 septembre 2025 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, ainsi que dans le Game Pass. Le distributeur Skybound Games va proposer des éditions physiques, les voici en détail :

Frostpunk 2: Icebreaker Edition Jeu complet sur disque ;

Diorama pop-up de Nouvelle-Londres ;

Nouvelle numérique : Warm Flesh ;

Un artbook numérique retraçant les coulisses de la création du monde du jeu. Frostpunk 2: Whiteout Edition Contenu de l'Édition Icebreaker ;

Boîte à ombres multicouches avec éclairage LED intégré et illustration emblématique ;

Mise à niveau de l'Édition Deluxe, donnant accès aux trois prochains contenus téléchargeables ;

Porte-clés Deluxe en métal et émail ;

Deux cartes postales artistiques premium de Nouvelle-Londres ;

Autocollants Frostpunk ;

L'un des deux écussons de faction brodés possibles : les Technocrates disciplinés ou les fervents Sangs-de-glace.

Frostpunk 2 adapté pour les manettes





Ce portage pour consoles de Frostpunk 2 sera évidemment un peu différent de la version PC, avec notamment une navigation dans les menus via les bumpers des manettes et des menus radiaux dynamiques, avec des actions spécifiques. Une interface qui sera d'ailleurs rajoutée sur ordinateur via une future mise à jour gratuite.

Si vous jouez sur PC, Frostpunk 2 est déjà disponible à partir de 23,49 € sur Gamesplanet et GOG.com.

