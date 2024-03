Dragon Ball Xenoverse 2 date son arrivée sur PS5 et Xbox Series X et S

L'actualité entourant les jeux Dragon Ball est bouillante en ce moment. Les joueurs ayant envie de revivre les moments forts de l'œuvre d'Akira Toriyama ont ainsi pu découvrir le DLC Goku's Next Journey dans Dragon Ball Z: Kakarot, tandis que les amateurs de baston ont enfin eu droit à du rollback netcode dans Dragon Ball FighterZ en parallèle du lancement des versions PS5 et Xbox Series X|S. Même si nous attendons surtout des nouvelles de DRAGON BALL: Sparking! ZERO, c'est à nouveau Xenoverse 2 qui refait parler de lui en cette fin de semaine.

Oui, le jeu de Dimps s'était bien fait oublier depuis octobre dernier et sa grosse mise à jour riche en nouveautés. Nous avions alors appris qu'il sortirait en 2024 sur les consoles de l'actuelle génération. Eh bien, Bandai Namco a annoncé que ces versions PS5 et Xbox Series X|S sortiront le 24 mai prochain. Si vous possédez déjà le jeu sur PS4 ou Xbox One, une mise à niveau gratuite ou le Smart Delivery permettront de les obtenir sans frais supplémentaires, tandis qu'un transfert de sauvegarde sera disponible afin de ne pas perdre votre progression. Les détails seront dévoilés prochainement.

Notez que la roadmap qui avait été partagée indiquait l'arrivée de contenus supplémentaires pour cette année dont un DLC payant, en plus d'un teaser vidéo, ce ne sera donc que le début de cette seconde vie pour Dragon Ball Xenoverse 2. Le site officiel de la licence a posté une vidéo comparative entre les deux générations de consoles, mais où aucune différence n'est visible... Espérons qu'il y en ait réellement, puisqu'il est déjà jouable sur les dernières machines de Sony et Microsoft.

Sur PC, l'édition de base du jeu est vendue 17,99 € chez Gamesplanet.