Dragon Ball Xenoverse 2 : une date de sortie imminente pour le Hero of Justice Pack 2 avec Gohan Beast !

Les années passent et Bandai Namco continue de soutenir Dragon Ball Xenoverse 2 avec des mises à jour de contenu gratuites et des DLC payants. Après le Hero of Justice Pack 1 en novembre dernier, c'est son successeur qui a depuis fait parler de lui au fil des mois. Étonnamment, l'update 16 ajoutant diverses nouveautés a déjà été lancée en mars dernier, ajoutant notamment le Raid face à Cell Max et l'éveil Beast, qui est la transformation de Gohan du film Dragon Ball Super: Super Hero. Le doute était peu permis quant à son inclusion dans le Hero of Justice Pack 2 et nous avons désormais la confirmation, bande-annonce de lancement à l'appui.

En effet, le Hero of Justice Pack 2 sera disponible dans les différentes boutiques en ligne pas plus tard que ce jeudi 11 mai et donnera accès à Piccolo Orange, Piccolo (Power Awakening) et donc Gohan (Beast), ainsi qu'à un scénario inédit basé sur le film et divers autres ajouts listés ci-dessous.

Contenu du Hero of Justice Pack 2 Nouveaux personnages jouables : Gohan (Beast) ;

Piccolo Orange ;

Piccolo (Power Awakening). Nouveaux contenus additionnels : Quêtes parallèles (x4) ;

Missions Extra (x2) ;

Stage (x1) ;

Compétences (x7) ;

Costumes et accessoires (x5) ;

Super Âmes (x5) ;

Illustrations d'écran de chargement (x15).

La question est désormais de savoir ce qui pourrait être ajoutée de plus au jeu dans les prochains mois, aucun contenu animé inédit n'ayant été annoncé pour le moment. Dragon Ball Xenoverse 2 est disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC, vendu à partir de 23,71 € sur Amazon.