Dragon Ball Xenoverse 2 : date de sortie et annonce de Vegeta GT pour le Conton City Vote Pack dans un trailer explosif

Avec plus de 8 millions de copies écoulées à travers le monde aux dernières nouvelles, Dragon Ball Xenoverse 2 a clairement été bien rentabilisé par Bandai Namco, qui continue de le supporter cette année avec un contenu jusqu'à présent appelé Awakened Warrior Pack, qu'il faut désormais nommer Conton City Vote Pack. Nous savions qu'il paraîtrait cet été et nous avons désormais une date. Oui, c'est pour cette semaine, le jeudi 7 juillet, avec dès demain une mise à jour gratuite elle aussi riche en nouveautés. Une bande-annonce fait le point et dévoile au passage le troisième personnage jouable ajouté suite aux votes des joueurs : Vegeta (GT) !

Non, sa mythique moustache ne sera pas incluse, mais sa coupe en brosse si caractéristique et sa transformation en Super Saiyajin 4 ont bien été intégrées. Accompagné par Gokû (Ultra Instinct -Sign-) et Dyspo, ils interviendront dans le scénario inédit au cours duquel Dabra fera son retour, obligeant Fu à requérir notre aide pour l'empêcher de modifier l'histoire (c'est assez ironique). Vous trouverez ci-dessous la liste des contenus inclus dans ce pack payant.

Contenu du Conton City Vote Pack Nouveaux personnages jouables : Gokû (Ultra Instinct -Sign-) ;

Dyspo ;

Vegeta (GT). Nouveaux contenus additionnels : Missions Extra (x2) ;

Quêtes parallèles (x4) ;

Compétences (x10) ;

Costumes et accessoires (x4) ;

Super Âmes (x5) ;

Illustrations d'écran de chargement (x15).

Les joueurs ne souhaitant pas débourser un centime vont tout de même avoir de quoi s'amuser avec les ajouts habituels qui vont bien.

Contenu de la mise à jour gratuite Costumes et accessoires (x1).

Doubles attaques ultimes (x5).

Mascottes CC (x3, avec des variations de couleur).

Super Âmes (x5).

Illustrations d'écran de chargement (x77).

Évènements de Raid (x5).

Raid de cristal : Dyspo.

Figurines du mode Hero Colosseum (x68).

Enfin, le Legend Patrol Pack jusqu'alors uniquement disponible sur Switch va débarquer sur les autres plateformes. Pour rappel, il permet tout simplement de jouer à tout le contenu scénario de Dragon Ball Xenoverse premier du nom, rendant cette suite plus complète que jamais. Là encore, il sera mis en vente le 7 juillet.

