Dragon Ball Xenoverse 2 : double dose de Piccolo dans le Hero of Justice Pack 2, une date et l'éveil Beast pour la prochaine mise à jour

Habituellement, Bandai Namco propose en parallèle de chacun de ses nouveaux DLC payants une mise à jour gratuite donnant du grain à moudre à l'ensemble de la communauté, comme c'était encore le cas avec le Hero of Justice Pack 1. Visiblement, la situation sera légèrement différente cette fois. En effet, alors que nous attendons désormais le Hero of Justice Pack 2, l'accent a été mis sur l'update 16 qui l'accompagnera lors du précédent trailer introduisant Cell Max en tant que boss de Raid et elle est désormais datée, contrairement au DLC...

Ainsi, c'est pas plus tard que ce jeudi 23 mars que nous pourrons profiter de l'ensemble du contenu ci-dessous, dont l'éveil Beast tout droit tiré de la transformation de Gohan du film Super Hero, qui ne sera pas réservé aux saiyajin... Bon, la coupe de cheveux ne sera pas arborée par tous en revanche.

Contenu de la mise à jour gratuite 16 Capacité d'éveil : Beast.

Quêtes de Raids (x3).

Costumes et accessoires (x2).

Super Âmes (x5).

Mascottes CC (x7).

Illustrations d'écran de chargement (x51).

Le DLC est toujours prévu « prochainement » et alors que tout indiquait qu'il n'y aurait que deux personnages additionnels, nous savons à présent qu'ils seront au nombre de trois. En plus de Piccolo Orange, nous retrouverons... Piccolo (Power Awakening), parce que pourquoi pas après tout, et sans surprise Gohan Beast. Oui, il n'est pas encore confirmé, mais entre la phrase du personnage à la fin et l'ombre sur le visuel du pack, le doute n'est pas permis, sans parler du fait que tous les personnages vont pouvoir arborer sa forme.

Espérons que le Hero of Justice Pack 2 ne tarde pas trop par la suite.