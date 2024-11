Dragon Ball Xenoverse 2 : le contenu du Chapitre 2 de la Saga du Futur détaillé et daté, c'est assez décevant

Si le récent DRAGON BALL: Sparking! ZERO va par la suite avoir droit à divers personnages en DLC dont certains issus de l'anime DAIMA, Dragon Ball Xenoverse 2 continue de son côté sa petite vie, un titre dont la longévité ne cesse d'être accrue et qui continuera évidemment à faire parler de lui en 2025 puisque la Saga du Futur est loin d'être arrivée à son terme. Lancé en mai dernier par l'intermédiaire de son Chapitre 1, ce nouvel arc narratif avait alors introduit le concept d'Ultra Super méchant pour succéder aux Super méchants et mode Berserker. Pour la modique somme de 19,99 €, pas moins de cinq personnages jouables additionnels et de nombreux contenus avaient ainsi été proposés aux joueurs, sans parler d'une habituelle mise à jour gratuite. Malgré une bonne dose de recyclage, il y avait donc de quoi faire. En septembre, un premier teaser du Chapitre 2 mettait l'Univers 11 à l'honneur en nous montrant le Dieu de la Destruction Vermoud aux côtés de Beerus et Champa pour faire face à une nouvelle forme corrompue de Jiren. Sans surprise, ce nouveau venu et cette variante du Pride Troopers feront parti du prochain DLC, de même que Gokû (Mini) de DAIMA, qui avait été introduit en octobre via la vidéo ci-dessous.

En revanche, l'inclusion de cette nouvelle version de Gokû n'aura à priori strictement aucun lien avec l'intrigue en cours, juste là pour surfer sur la diffusion de l'anime Dragon Ball DAIMA. Notre avatar pourra d'ailleurs utiliser ses techniques, dont le Nyoi-bō ! Et... c'est tout du côté des personnages jouables. De même, les autres nouveautés seront moins nombreuses, alors espérons que Bandai Namco n'applique pas le même tarif, car il y aurait de quoi s'énerver.

Notez au passage l'erreur dans la vidéo française qui indique deux fois « Techniques supplémentaires » alors qu'il devrait s'agir des illustrations la deuxième fois... Heureusement que tout défile super vite pour le coup. Quant à la date de sortie du Chapitre 2, elle est fixée à ce jeudi 21 novembre, l'attente sera donc brève.

Contenu du Chapitre 2 de la Saga du Futur Nouveaux personnages jouables Vermoud, Dieu de la Destruction.

Jiren (Puissance max) - Ultra Super méchant.

Gokû (Mini). Nouveaux contenus additionnels Mission bonus (x1).

Quêtes parallèles (x4) :

Justice dévoyée ;



Qui sera le prochain leader ?! ;



Du rififi au banquet des trois univers ;



La poursuite infatigable de la force.

Techniques (x7).

Costumes et accessoire (x2).

Super Âmes (x3).

Illustrations d'écran de chargement (x14).

Vous aurez sans doute remarqué qu'il n'y a pour une fois rien concernant du contenu gratuit. Pourtant, le site officiel japonais a bien une section dédiée à la mise à jour gratuite 19... Il y est question de Quêtes de Raids, de la perruque de Vermoud avec son nez rouge, de Super Âmes ou encore d'illustrations d'écran de chargement au nombre de 94. Il est étonnant de ne pas avoir mis cela en avant dans la vidéo.

Par ailleurs, sachez que Gokû (Mini) dispose d'un essai gratuit débutant ce mercredi, et ce jusqu'au 27 novembre à 15h59, nous laissant une semaine pour en profiter gratuitement. Il faut tout de même avoir terminé au préalable L'Assaut de Raditz dans l'histoire principale. Passée cette date, l'achat du DLC sera nécessaire pour continuer de l'utiliser.

Enfin, la bande-annonce se termine sur un teasing du Chapitre 3, nous montrant la place de Conton City complètement ravagée. Qui est à l'origine de ce cratère béant ? Réponse dans quelques mois.

Si vous souhaitez vous procurer Dragon Ball Xenoverse 2, sa version de base sur PS5 est vendue 19,99 € à la Fnac et chez Cdiscount.