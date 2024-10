DRAGON BALL: Sparking! ZERO, de nouveaux personnages venus de DAIMA annoncés en DLC

La Comic-Con de New York a ouvert ses portes ce jeudi et un panel dédié à Dragon Ball DAIMA y était organisé. Qui dit nouvelle série implique un tas de produits dérivés et l'arrivée des nouveaux personnages ou formes au travers de différents médias. Lorsqu'il a eu droit à sa vidéo pour DRAGON BALL: Sparking! ZERO, Gokû (Mini) avait ainsi été annoncé dans Dokkan Battle et Legends, lui qui faisait office de bonus de précommande. Nous savions également que le Season Pass du jeu donnerait accès à plus d'une vingtaine de personnages jouables supplémentaires, avec un premier pack dédié au film DBS Super Hero qui inclura notamment Gamma 1 et Gamma 2. Les deux autres seront eux entièrement tournés vers DAIMA et un premier aperçu a donc été dévoilé lors de ce salon.

Bon, il s'agit clairement d'un teasing au compte-gouttes. La vidéo ne montre en effet aucun contenu in-game et juste le chara design de l'anime de deux heureux élus que sont Vegeta (Mini), évidemment, et Glorio qui vient donc d'être introduit dans le deuxième épisode, un habitant du Royaume des démons ou Daimakai si vous préférez. Ils seront tous les deux inclus dans le DLC 2, entre autres. Pour le coup, nous devrions donc voir de quoi est capable ce dernier au travers de l'anime avant qu'il ne devienne jouable.

