DRAGON BALL: Sparking! ZERO, la révélation officielle du roster complet en approche

Nous ne sommes qu'à un peu plus de trois semaines du lancement de DRAGON BALL: Sparking! ZERO, un « Budokai Tenkaichi 4 » au nom uniformisé à travers le monde. Bandai Namco est donc chaud bouillant malgré les récentes fuites et va nous proposer ce jeudi une bande-annonce forcément attendue, celle qui couvrira l'intégralité du roster de cet épisode développé par Spike Chunsoft. De la grille des 164 personnages où 10 restent encore inconnus depuis la vidéo dédiée à Dragon Ball GT, aux plus de 180 annoncés via la jaquette aperçue dans certaines enseignes, cela laisse espérer au moins 26 guerriers qui pourraient donc être montrés dans ce prochain trailer, voire plus. Évidemment, cela aurait été mieux sans les leaks.

Il faudra donc être devant son écran à 15h30 pour enfin être fixé sur le roster de DRAGON BALL: Sparking! ZERO, qui sera quoi qu'il arrive gigantesque, et ce sans même prendre en compte le fait que des DLC sont déjà prévus et couvriront le film DBS Super Hero et l'anime Dragon Ball Daima. Nous mettrons à jour cet article le moment venu.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO sortira le 11 octobre sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Vous pouvez le précommander à partir de 62,99 € sur Amazon (ici et là), à 64,99 € chez Cdiscount ou à 66,99 € du côté de la Fnac.

