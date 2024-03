DRAGON BALL: Sparking! ZERO, 11 personnages supplémentaires dévoilés, entre puissance et vitesse

Page 1 : Nouvelle bande-annonce de DRAGON BALL: Sparking! ZERO

Les fans de la licence de feu Akira Toriyama viennent d'avoir de quoi se mettre sous la dent à l'occasion d'un showcase de gameplay du jeu DRAGON BALL: Sparking! ZERO qui a introduit différentes mécaniques de jeu par l'intermédiaire d'un affrontement entre Gokû et Vegeta. En guise de conclusion, une nouvelle bande-annonce a été diffusée, que vous pouvez retrouver en japonais ci-dessous, ce qui fait du bien à nos oreilles... Elle met l'accent sur l'opposition entre la puissance et la vitesse des personnages, confirmant au passage 11 combattants supplémentaires qui rejoignent les multiples formes des deux saiyajins. Bon, deux d'entre eux sont des formes alternatives de guerriers aperçus dès l'annonce du projet, mais c'est ultra prometteur dans tous les cas.

Aussi bien les fans de Dragon Ball Z que de Super retrouveront donc des personnages qui leur sont familiers, voire moins dans le cas de Kakunsa, l'une des combattantes de l'Univers 2 lors du Tournoi du Pouvoir, dont nous avions totalement oublié l'existence. Le souci des détails dans les décors fait lui vraiment plaisir, il n'y a qu'à voir en ville et comparer à la trilogie de l'époque. Notons que des attaques en équipe sont présentes, par exemple avec les membres du Commando Ginyu. Vous trouverez ci-dessous la liste des 11 personnages mis en avant et des visuels de ces derniers en page suivante. Et comme vous pouvez le constater, avec pas moins de 164 cases, les annonces ne sont pas près de s'arrêter.

Super Trunks

Dyspo

Kakunsa

Tortue Géniale Puissance maximale

Nappa

Burter

Toppo

Jeice

Kale Super Saiyan Berserk

Broly Super Saiyan Puissance maximale

Hit

DRAGON BALL: Sparking! ZERO est attendu sur PS5, Xbox Series X|S et PC, toujours sans période de sortie pour le moment. Vous pouvez d'ores et déjà l'ajouter à votre liste de souhaits chez Gamesplanet.