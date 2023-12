DRAGON BALL: Sparking! ZERO, première bande-annonce de gameplay explosive !

Souvenez-vous, en mars dernier, Bandai Namco annoncé la venue d’un nouveau Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Un nom avait été déposé en octobre dernier, cette fois-ci, c’est bien confirmé, c’est nouvelle production se nommera DRAGON BALL: Sparking! ZERO. Pour exciter un brin la communauté et les fans de Toroiyama, la firme a diffusé, pendant les Game Awards 2023, une bande-annonce exposant plusieurs phases de gameplay.

Comme vous pouvez le voir, la prise en main d’autrefois a été conservé, les sensations ont l’air totalement folles ! L’éditeur ajoute :

Faites trembler la terre. Éventrez les cieux. Incarnez la force de destruction des plus puissants guerriers jamais apparus dans l'univers DRAGON BALL !

DRAGON BALL: Sparking! ZERO reprend le gameplay effréné de la série Budokai Tenkaichi et l'emmène vers des sommets inégalés. DRAGON BALL: Sparking! ZERO propose un nombre phénoménal de personnages jouables, chacun avec leurs capacités, transformations et techniques signatures. Déchaînez la rage de vaincre qui vous habite et livrez des batailles acharnées dans des arènes qui se désagrègent et réagissent à votre puissance.

COMBATS 3D ÉPOUSTOUFLANTS

Lancez-vous dans de féroces batailles 3D au rythme effréné qui restent fidèles à l'anime et à la série de jeux vidéo, avec des graphismes à couper le souffle et des techniques de combat authentiques telles que des chocs de rayons, enchaînements d'attaques, déplacements plus rapides que la lumière et même des attaques ultimes capables de raser des planètes entières.

LE SOL VA TREMBLER

Pénétrez dans des arènes qui réagissent à chacune de vos actions. Observez l'environnement répondre avec un réalisme stupéfiant à mesure que vous vous transformez ou déchaînez vos attaques les plus dévastatrices. Laissez une traînée de destruction dans votre sillage et enchaînez les combats jusqu'à étancher votre soif de vaincre.