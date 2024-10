DRAGON BALL: Sparking! ZERO sonne l'heure de la bagarre au travers d'une bande-annonce de lancement intemporelle

C'est le grand jour pour les fans de Dragon Ball avec d'ici quelques heures la diffusion du premier épisode de Dragon Ball DAIMA et de l'autre la sortie pour tous les joueurs de DRAGON BALL: Sparking! ZERO, qui disposait d'un accès anticipé depuis mardi. Comme vous pouvez le lire dans notre test disponible en fin d'article, c'est une dinguerie comme dirait l'autre, malgré certains soucis, dont une traduction française désastreuse. Lundi, lorsque la cinématique d'introduction a été dévoilée, Bandai Namco a fait une bourde en mettant en ligne la bande-annonce de lancement avant de rectifier le tir. C'est donc sans trop de surprise qu'il est désormais possible de la visionner.

La vidéo fait mention d'une attente de 6 180 jours, qui correspond à la période de temps s'étant écoulée entre le lancement de Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 sur PS2 le 9 novembre 2007 en Occident et ce jeudi 10 octobre, date où la bande-annonce a été publiée, soit 16 ans, 11 mois et 2 jours. Autant dire que c'est clairement un petit évènement pour les joueurs de l'époque et pourquoi pas le début d'une belle aventure pour ceux qui découvriront la série avec ce titre. Et c'est donc sur l'opening CHA-LA HEAD-CHA-LA de Hironobu Kageyama que différentes séquences de jeu se succèdent à travers les époques. Pour rappel, le jeu contient dès le lancement pas moins de 182 personnages jouables, ou plutôt 181 si vous ne l'avez pas précommandé puisque Gokû (Mini) de DAIMA était bloqué derrière en tant que bonus.

Vous pouvez également retrouver quelques visuels en page suivante.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO est vendu 62,99 € sur Amazon, ou 66,99 € à la Fnac et chez Cdiscount.

Lire aussi : TEST DRAGON BALL: Sparking! ZERO, le phénix renaît de ses cendres