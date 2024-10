DRAGON BALL: Sparking! ZERO, Bandai Namco dévoile complètement son Super opening, la tension monte !

Les journées passent et nous rapprochent du lancement de DRAGON BALL: Sparking! ZERO, titre forcément très attendu par les aficionados de la licence. Hier encore, nous avions droit à une courte vidéo nous montrant en action Gokû (Mini) issu de la nouvelle série Dragon Ball Daima, qui est pris en compte dans les 182 personnages jouables prévus à la sortie, malgré qu'il faille le précommander pour l'obtenir. La semaine dernière, une bande-annonce venait également nous régaler et mélangeait des séquences de gameplay avec son opening, le tout sur un son rock générique. Bonne nouvelle, cette musique ne sera pas présente durant la cinématique d'introduction, qui vient d'être diffusée dans son intégralité par Bandai Namco, non sans se tromper de vidéo mise en ligne sur ses chaînes américaine et européenne au passage...

Comme vous pouvez le constater, c'est bien Genkai Toppa x Survivor interprétée par Kiyoshi Hikawa qui est utilisée et le sera effectivement en jeu. Autant nous apprécions cette chanson qui servait justement de deuxième opening à Dragon Ball Super durant le Tournoi du Pouvoir et il est agréable d'avoir un tel titre en japonais pour nous mettre dans l'ambiance, mais elle ne correspond pas tellement au rythme de l'action à l'écran. Au moins, visuellement, cela en jette, avec comme nous l'avions déjà dit dans notre précédent article la mise en avant de Freezer dans sa forme finale, Super Baby 2, Gokû Black SSJ Rosé, Jiren, Broly Super Saiyan Puissance maximale, Trunks du futur SSJ, Vegeta SSGSS, Gohan Ultime et évidemment Gokû aussi bien en SSJ Blue qu'en Ultra Instinct.

C'est ce vendredi 11 octobre que DRAGON BALL: Sparking! ZERO sera disponible pour tous sur PS5, Xbox Series X|S et PC, les joueurs optant les éditions Deluxe ou Ultimate y ayant droit dès ce mardi. Vous pouvez le précommander sur consoles via Amazon ou Cdiscount dès 62,99 €, voire à la Fnac à 66,99 €. Sur PC, n'hésitez pas à jeter un œil à notre bon plan.

