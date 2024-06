DRAGON BALL: Sparking! ZERO, Bandai Namco présente les principaux modes de jeu en vidéo

Depuis maintenant deux semaines, les fans qui attendent DRAGON BALL: Sparking! ZERO se régalent. Nous avons d'abord eu droit à une bande-annonce mettant en scène les guerriers fusionnés dans le cadre de l'introduction des personnages du roster. Puis, à l'occasion du Summer Game Fest Live 2024, c'est la date de sortie qui a été dévoilée en grande pompe avec Gokû Ultra Instinct et les différentes éditions, nous en mettant plein la vue. Alors que les previews viennent de tomber, lire nos impressions en fin d'article, Bandai Namco partage à présent une vidéo dans laquelle le producteur Jun Furutani nous présente les principaux modes de jeu avec lesquels nous pourrons nous amuser, dont nous vous avons d'ores et déjà un peu parlé dans nos articles. Vous pouvez directement aller à 1:34 pour découvrir les nouveautés.

Comme déjà dit au détour de nos impressions, Épisode de combat sera un mode solo permettant de revivre les scénarios de Dragon Ball Z et Super jusqu'au Tournoi du Pouvoir en incarnant huit personnages différents. Seuls Gokû et Vegeta sont pour le moment confirmés, avec un volume de combats différent en fonction de celui choisi. Plus intéressant, nous naviguerons donc sur une carte dans l'espace composée de zones connues de l'univers d'Akira Toriyama, un choix certainement étonnant. Certaines séquences cinématiques seront à la première personne pour nous immerger dans l'action. Des choix pourront également influencer le dénouement des intrigues, créant des divergences avec l'anime et donc le manga.

Vient ensuite Combat personnalisé, incluant des affrontements bonus conçus par les développeurs et disposant de conditions de victoire variées, ainsi que de cinématiques pouvant être jouées mi-combat. En mode Modification, ce sera à nous de concevoir les bastons de nos rêves avec tout un tas de paramètres, cutscenes, effets visuels et sonores, etc. qui pourront être partagées sur la Toile.

Côté multijoueur local, le producteur précise que la priorité a été de nous faire devenir de véritables personnages de Dragon Ball en jouant, avec tout un tas d'effets pouvant changer lorsque nous chargeons notre Ki, permis par les nouvelles consoles. Le souci, c'est qu'avoir tout cela a rendu l'implémentation d'un tel mode compliqué et les développeurs ont donc conçu l'expérience avec du solo hors ligne et du multi via Internet. L'écran scindé en local a tout de même pu être ajouté pour la Salle de l'esprit et du temps, qui n'a que peu d'éléments destructibles. Nous pouvons le concevoir pour la Xbox Series S, bien moins puissante, mais les PS5 et Xbox Series X en ont pourtant dans le ventre. Plus étonnant, chaque joueur devra sélectionner son personnage à tour de rôle avant ce type de combat, car ce n'était pas prévu de base.

Y aura-t-il d'autres modes ? Il reste encore quelques mois avant le lancement, espérons que quelques surprises aient été conservées.

La date de sortie de DRAGON BALL: Sparking! ZERO est pour rappel fixée au 11 octobre 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Vous pouvez le précommander au prix de 79,99 € sur Amazon (ici et là), à la Fnac et chez Micromania.

