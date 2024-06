DRAGON BALL: Sparking! ZERO, aperçu vidéo du mode histoire Episode Battle avec un What-if

C’est durant les Summer Game Fest que Bandai Namco a partagé quelques informations croustillantes concernant sa future production, qui arrive sur PlayStation 5, Xbox Series X et S, et les PC, DRAGON BALL: Sparking! ZERO. Nous avons eu la chance de voir et de tester le titre quelques minutes, mais il y a un point que nous aimerions vous montrer : le mode Episode Battle.

Qu’est-ce concrètement ? Un mode histoire où le joueur pourra suivre les aventures de 8 personnages et pourra admirer des séquences totalement inédites. Pour mémoire, le site officiel précise :

OUVREZ UN NOUVEAU CHEMIN

Surmontez les batailles haletantes de l'histoire originale chérie de tous, ou découvrez et débloquez de nouvelles rencontres pour vos Guerriers Z fétiches et plus encore. Revivez vos moments préférés de la série via des scènes cinématiques à découvrir depuis les perspectives de huit personnages !

Dans notre vidéo du jour, nous vous dévoilons donc une séquence, exhibant au passage un what-if. Rappelons que la date de sortie de DRAGON BALL: Sparking! ZERO est fixée au 11 octobre 2024.

