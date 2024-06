DRAGON BALL: Sparking! ZERO dégaine l'Ultra Instinct pour dévoiler sa date de sortie et ses éditions

Le digne héritier de Dragon Ball: Budokai Tenkaichi 3 est sur les rails et se fera appeler DRAGON BALL: Sparking! ZERO. Ces derniers mois, nous avons droit à diverses bandes-annonces servant à introduire petit à petit son roster qui promet d'être conséquent, même en mettant de côté les multiples formes d'un même personnage tel que Gokû. Opposition entre puissance et vitesse, maîtres et élèves, ou bien plus récemment les fusions entre Saiyajins (avec Zamasu), nous en avons pris plein la vue. À la fin de cette dernière vidéo, Bandai Namco nous donnait rendez-vous lors du Summer Game Fest Live 2024 afin d'y découvrir une nouvelle bande-annonce. Pour autant, nous ne savions rien du contenu qui allait y être présenté. Alors, quoi de neuf ?

Ce que nous retiendrons en premier lieu, c'est évidemment la révélation de la date de sortie du jeu ! DRAGON BALL: Sparking! ZERO est donc attendu sur PS5, Xbox Series X|S et PC le 11 octobre 2024. Sa jaquette violette mettra en avant le contenu de Dragon Ball Super avec Broly bien énervé à l'arrière, Jiren et Freezer sur les côtés et le trio de Saiyajins que sont Trunks du futur, Vegeta SSGSS et Gokû Ultra Instinct à l'avant. C'est propre et résolument moderne. En guise de bonus de précommande, nous pourrons débloquer instantanément Gogeta (normal, SSJ et SSJ Blue) et Broly (normal, SSJ et SSJ Berserker), ainsi qu'un personnage jouable non annoncé.

Trois autres éditions en plus de la standard seront commercialisées, à commencer par une Deluxe numérique incluant trois jours d'accès anticipé et un inévitable Season Pass composé de trois DLC qui seront disponibles en accès anticipé, dont du contenu du film Super Hero et de l'anime Daima avec au moins 20 personnages supplémentaires, tandis qu'un bonus permettra d'invoquer Shenron... L'édition Ultimate ajoutera à cela un pack Ultimate et l'invocation de Super Shenron. Enfin, le collector proposera un diorama exclusif avec Gokû Ultra Instinct opposé à Broly et un marque-page en métal recto-verso.

Le site officiel précise de son côté qu'il y aura bien ce que tous les joueurs attendaient, à savoir la possibilité de jouer en local avec des amis ou en ligne.

