DRAGON BALL: Sparking! ZERO, un inévitable portage en fuite du côté de Nintendo

Aussi vite sorti que mis de côté, DRAGON BALL: Sparking! ZERO vient d'avoir droit à un Dragon Ball DAIMA Character Pack 1 ajoutant quelques personnages supplémentaires tirés du dernier anime en date. Avec la hype qu'il a suscité en amont de son lancement, cet héritier des Budokai Tenkaichi s'est écoulé à plus de 5 millions d'unités au dernier décompte et Bandai Namco semble bien décidé à permettre au plus grand nombre d'en profiter, peu importe l'écosystème de jeu choisi. Ainsi, après les PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam), c'est du côté de Nintendo qu'il devrait voir le jour. Évidemment, compte tenu des contraintes techniques de ces versions, nous parlons bien sûr de la Switch 2.

Si l'annonce n'est pas encore officielle, c'est tout comme, puisque l'information du moment provient directement d'un organisme de classification sans même que ce soit une erreur sur son site ou autre. C'est via le compte Twitter / X de la General Authority of Media Regulation (GAMR), gérant notamment la certification des jeux en Arabie saoudite, qu'il a été annoncé que DRAGON BALL: Sparking! ZERO sera disponible sur Switch 2 en étant classé 12 ans et plus. Difficile de faire plus clair. Reste à voir à quelle occasion l'éditeur se décidera à l'annoncer.

La question qui se pose désormais, c'est de quelle manière sera distribué le jeu. Est-ce que l'abus d'utilisation des cartes clé de jeu va se poursuivre ou bénéficiera-t-il d'une véritable sortie physique ? Les personnages en DLC seront-ils inclus ou vendus séparément comme bien trop souvent maintenant lors de portages ? Comme toujours, wait & see.

Actuellement, DRAGON BALL: Sparking! ZERO est en promotion à 46,99 € chez Gamesplanet sur PC ou 54,99 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST DRAGON BALL: Sparking! ZERO, le phénix renaît de ses cendres