DRAGON BALL: Sparking! ZERO, maîtres et élèves s'opposent dans une bande-annonce explosive, officialisant 10 combattants de plus

Page 1 : Bande-annonce Maîtres et élèves de DRAGON BALL: Sparking! ZERO

Alors que Dragon Ball Xenoverse 2 va prochainement accueillir le premier chapitre de sa Saga du Futur et que Dragon Ball Z: Kakarot n'est pas encore enterré, c'est le très attendu DRAGON BALL: Sparking! ZERO qui va refaire parler de lui cette semaine pour notre plus grand plaisir. Ce nouveau Budokai Tenkaichi signé Spike Chunsoft s'était montré le mois dernier à l'occasion d'un showcase de gameplay fort intéressant, qui s'était conclu par la diffusion d'une bande-annonce officialisant 11 personnages supplémentaires au large roster qui devrait en compter 164. Eh bien, bonne nouvelle, un autre trailer du genre est en approche !

Après avoir opposé la vitesse à la puissance, cette nouvelle vidéo va quant à elle mettre en avant les maîtres et leurs élèves, ce mardi 30 avril à 16h00. Compte tenu des visuels partagés sur les réseaux ces derniers jours, à retrouver en page suivante, nous avons donc déjà une idée des personnages qui devraient se montrer, à savoir Trunks du futur en forme normale et Super Saiyajin, Gohan enfant, Videl, Beerus, Piccolo du début de DBZ, une version de Tortue Géniale datant aussi de cette période et potentiellement Yamcha, bien qu'il ait déjà été annoncé et que nous le voyons mal être en plusieurs exemplaires. Bref, wait & see.

Mise à jour : 10 combattants, ou du moins des formes alternatives pour une partie, ont été officialisés dans cette vidéo du jour, qui montre également en action Piccolo, Yamcha, C-17 et C-18. Au total, 61 ont donc déjà été dévoilés. Vous noterez qu'un personnage comme Videl disposera d'au moins deux apparences qui compteront simplement comme des skins alternatives. De nouveaux visuels ont également été partagés, là encore à découvrir en page suivante.

Gohan (enfant)

Gohan (adulte)

Gohan (du futur)

Gohan (du futur), Super Saiyan

Trunks (épée)

Trunks (épée), Super Saiyan

Videl

Beerus

Whis

Tortue Géniale

DRAGON BALL: Sparking! ZERO est pour rappel prévu sur PS5, Xbox Series X|S et PC, sans date de sortie pour le moment. Vous pouvez d'ores et déjà l'ajouter à votre liste de souhaits chez Gamesplanet.