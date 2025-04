DRAGON BALL: Sparking! ZERO, une date de sortie très proche et un contenu léger pour le DLC DAIMA Character Pack 1

Même si la série Dragon Ball DAIMA est désormais terminée depuis fin février, nous sommes clairement loin d'avoir fini d'en entendre parler, notamment au détour des jeux vidéo édités par Bandai Namco. Un pack dédié va ainsi voir le jour dans Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball Z: Kakarot aura droit à une extension en deux parties dès cet été intitulée Aventure dans le Domaine des Démons et DRAGON BALL: Sparking! ZERO va donc accueillir des combattants issus de l'anime. Si la hype autour du jeu de combat est bien vite redescendue depuis la fin d'année dernière, il a tout de même eu droit à son Hero of Justice Pack en janvier, qui proposait 11 guerriers supplémentaires du long-métrage, avec tout de même pas mal de formes pour les mêmes. Nous avions alors émis l'hypothèse que les deux autres DLC promis pourraient être plus légers et ce sera visiblement le cas...

Le Dragon Ball DAIMA Character Pack 1 sera disponible dès cette semaine, le jeudi 24 avril 2025 ou avec 72 heures d'avance pour les possesseurs du Season Pass, donc dès ce mardi à minuit, et ajoutera donc huit personnages additionnels, dont Glorio et Vegeta (Mini) qui avaient déjà été annoncés. Ce dernier comptera d'ailleurs pour la moitié de ces nouveautés, de quoi faire grincer des dents. Gokû (Mini) fera aussi partie des ajouts si vous ne l'aviez pas déjà via le bonus de précommande, pouvant être transformé en Super Saiyajin. Il sera sinon considéré comme un costume, un système pas vraiment très claire il faut l'avouer.

Gokû (Mini) Super Saiyajin

Vegeta (Mini)

Vegeta (Mini) Super Saiyajin

Vegeta (Mini) Super Saiyajin 2

Vegeta (Mini) Super Saiyajin 3

Glorio

Panzy

Majin Kuu

Aucune arène inédite en lien avec l'anime n'est au programme et nous doutons fortement que la situation soit différente avec le DLC 3, ce qui est fort dommage. Contenter la communauté n'était pourtant pas si compliqué...

Si vous ne faites pas encore partie des plus de 5 millions de joueurs de DRAGON BALL: Sparking! ZERO, sachez qu'il est actuellement disponible au prix de 62,99 € chez Gamesplanet sur PC ou 49,99 € sur consoles chez Cdiscount.

