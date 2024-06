DRAGON BALL: Sparking! ZERO, un seul terrain pour le multijoueur local ? Bandai Namco répond

DRAGON BALL: Sparking! ZERO fait parler de lui en ce moment. Et pour cause, la presse du monde entier a pu mettre la main sur cette nouvelle production, et a également pu obtenir de nouvelles informations concernant les modes inclus. Cela fait maintenant plusieurs jours que les fans s’interrogent sur un point : y aura-t-il qu’un seul terrain dans le mode multijoueur local ?

Et pour cause, sur le site officiel, il est spécifié le point suivant :

LES RIVAUX SE RENDENT PLUS FORTS Défiez d'autres joueurs en ligne pour tester votre niveau, ou jouez sur le canapé hors ligne avec des amis pour affûter vos talents exclusivement dans la Salle de l'esprit et du temps ! Combattez selon votre propre style pour devenir champion à travers divers modes tournoi et selon différentes conditions de victoire.

Alors ? Eh bien malheureusement, oui, les fans s’affronteront uniquement dans la Salle de l’Esprit et du temps, réduisant un brin l’expérience du joueur sur certains points (voir notre vidéo "point de vue"). Quel est donc la raison à tout cela ? Le géant japonais nous a tout simplement précis que c’est un jeu qui a été pensé pour un seul joueur (hors ligne) et pour du multijoueur sur la Toile. Afin de contenter, tout de même, une partie de la communauté, un mode local avec écran splitté a été ajouté.

Pour information, ce mode sera disponible dès le départ, nul besoin d’attendre une mise à jour ; ceux qui ont précommandé la bête auront accès au multijoueur local 3 jours avant la sortie. Espérons que du contenu suivra ultérieurement pour ce mode...

Pour rappel, DRAGON BALL: Sparking! ZERO arrive dans les rayons le 11 octobre 2024 sur Xbox Series X et S, PS5 et PC.

