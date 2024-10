DRAGON BALL: Sparking! ZERO brise les cieux dans un sublime trailer incluant des scènes de son opening

Il ne reste plus qu'une semaine avant la sortie de l'attendu DRAGON BALL: Sparking! ZERO, voire un peu moins pour les acheteurs des éditions Deluxe et Ultime. Nous connaissons déjà l'intégralité de son colossal roster depuis quelques semaines, ainsi que ses principaux modes de jeu. Bref, il n'y a plus qu'à patienter, mais d'ici là, Bandai Namco en profiter pour continuer à faire grimper la hype en diffusant une bande-annonce assez particulièrement intitulée « IGNITE THE SPARK » (« déclencher l'étincelle »), qui mêle des éléments de cinématiques du jeu avec son opening.

Les plans issus de ce dernier sont facilement reconnaissables et montrent notamment Freezer (DBZ) aux côtés de Super Baby 2 (GT) et Gokû Black SSJ Rosé (DBS), qui vont combattre les protagonistes, à savoir Trunks du futur en SSJ, Vegeta SSGSS et Gohan Ultime, soit une bonne manière de rendre hommage à toutes les époques de l'œuvre tout en mettant en avant la plus récente série (plus pour très longtemps avec l'arrivée de Daima). Nous avons aussi droit à une confrontation musclée entre Gokû en Super Saiyajin Blue et Jiren, tous deux étant jouables dans le mode Episode Battle, et en apothéose l'Ultra Instinct déployé face à Broly Super Saiyan Puissance maximale. Il est toutefois dommage que la musique rock utilisée soit aussi banale...

Le lancement de DRAGON BALL: Sparking! ZERO est prévu le 11 octobre sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Vous pouvez le précommander sur consoles via Amazon à 62,99 €, voire chez Cdiscount ou à la Fnac dès 66,99 €.

