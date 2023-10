Bandai Namco : le nom du prochain gros jeu Dragon Ball déposé

Lorsqu'il ne s'agit pas de revendeurs ou d'insiders, ce sont bien souvent les éditeurs eux-mêmes qui font indirectement fuiter leurs prochains jeux en les enregistrant auprès des organismes de classification de longs mois avant même leur officialisation. Le mois dernier, Bandai Namco déposait ainsi tout un tas de noms, dont le sous-titre de SPYxANYA: Operation Memories qui a été officialisé quelques jours plus tard. Eh bien, il a remis ça du côté de l'USPTO (United States Patent and Trademark Office) avec un intitulé qui parlera de suite aux fans de la licence Dragon Ball. Notez que le lien source nécessite de revenir à l'accueil et d'effectuer par soi-même la recherche, c'est pourquoi en voici une capture d'écran :

C'est donc « Sparking! ZERO » qui a été déposé le 26 septembre dernier par Bandai Namco pour un jeu vidéo. Oui, nous avons sans doute là le nom du prochain jeu Budokai Tenkaichi officialisé en mars dernier, qui ferait donc suite à Sparking! (Budokai Tenkaichi), Sparking! NEO (Budokai Tenkaichi 2) et Sparking! METEOR (Budokai Tenkaichi 3). Là où cela nous semble étrange, c'est que ce dépôt a été effectué aux États-Unis. Comme en France et dans le reste de l'Europe, nous nous attendons plutôt à ce qu'il s'agisse d'un « Budokai Tenkaichi 4 » pour surfer sur la nostalgie, mais peut-être que Bandai Namco a décidé d'unifier ses sous-titres et d'enfin nous donner le même qu'au Japon. C'est un comble, puisque les joueurs de l'Archipel ont donc eu droit toutes ces années à un intitulé en anglais alors que le nôtre était en japonais. Les mystères du marketing... En revanche, un changement pour « Sparking! ZERO » mondialement pourrait également être une tentative pour faire oublier l'Ultimate Tenkaichi de 2011, qui n'avait absolument aucun rapport avec ses prédécesseurs, se nommant Ultimate Blast au Japon.

Il ne reste désormais plus qu'à patienter avant une annonce de l'éditeur, qui pourrait pourquoi pas survenir d'ici la fin d'année aux Game Awards ou lors de la Jump Festa, deux rendez-vous propices aux révélations. De longs mois pourraient encore s'écouler sans nouvelle du jeu, comme dans le cas de Tales of Arise: Beyond the Dawn qui n'a été dévoilé que neuf mois après le dépôt de la marque. Enfin, nous pourrions peut-être en entendre parler dès cette semaine durant la New York Comic-Con, puisqu'un panel Dragon Ball va y être organisé. Bref, la patience est de rigueur dans tous les cas.

