Baten Kaitos : Bandai Namco redépose le nom du premier épisode, bientôt le retour de la licence ?

Sorti fin 2003 au Japon et pas avant le printemps 2005 en Europe sur GameCube, Baten Kaitos : Les Ailes éternelles et l'Océan perdu était un RPG développé par Monolith Soft (Xenosaga, Xenoblade) et tri-Crescendo (Eternal Sonata, Tales of Zestiria et Berseria) pour le compte de Namco, juste avant qu'il ne fusionne avec Bandai. La licence avait ensuite eu droit à une préquelle intitulée Baten Kaitos Origins, jamais parue en Europe. Et si nous vous en reparlons aujourd'hui, c'est parce que ce nom est à nouveau d'actualité.

En effet, les dépôts de marques sont scrutés avec attention et Gematsu a justement repéré hier celui de « Owaranai Tsubasa to Ushinawareta Umi » au Japon en date du 22 juin 2021, enregistré par Bandai Namco. Quel rapport nous direz-vous ? Il s'agit du sous-titre japonais de Baten Kaitos : Les Ailes éternelles et l'Océan perdu, laissant donc penser que le jeu pourrait faire son retour dans nos consoles modernes à l'avenir s'il ne s'agit pas d'une simple mesure de précaution. Si ce RPG devait faire son retour, il ne resterait sans doute pas exclusif à une plateforme de Nintendo, la tendance étant désormais aux productions multiplateformes du côté des éditeurs tiers.

