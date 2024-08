DRAGON BALL: Sparking! ZERO, les cyborgs viennent ajouter leur grain de Cell dans une nouvelle bande-annonce

La sortie de DRAGON BALL: Sparking! ZERO se rapprochant, Bandai Namco accélère le rythme de ses bandes-annonces et n'attend pas la fin du mois pour en diffuser une nouvelle. Après avoir joué sur les thématiques, nous avions eu droit à une vidéo centrée sur les arcs Saiyajin et Freezer fin juillet. Pas de surprise, ce sont les suivants qui sont cette fois à l'honneur, à savoir le court passage avec Mecha Freezer et son paternel servant à introduire Trunks, puis toute la saga centrée sur les humains artificiels et Cell. Le trailer se permet même d'utiliser Unmei no Hi ~Tamashii VS Tamashii~ de Hironobu Kageyama en précisant toutefois qu'elle ne sera pas incluse dans le jeu... C'était déjà le cas avec Saikyō no Fusion précédemment.

Vous noterez qu'il ne reste plus que 34 emplacements sur le visuel actualisé du roster. Avec les différents personnages de la saga Buu encore non « dévoilés » et ceux potentiellement restant de DBS et des OAV ou autres longs-métrages, les places pour l'ère GT commencent vraiment à s'amenuiser. Vous trouverez en page suivante quelques visuels inédits et ci-dessous la liste des 16 combattants officialisés avec la vidéo du jour.

Trunks (Épée), Super Saiyan

Mecha Freezer

Roi Cold

Dr Gero

C-19

C-18

C-17

Piccolo (Fusion avec le Tout-Puissant)

Cell, 1re forme

C-16

Cell, 2e forme

Cell, Forme parfaite

Son Gohan (Ado), Super Saiyan

Cell Junior

Gohan (Ado), Super Saiyan 2

Cell Parfait

DRAGON BALL: Sparking! ZERO sortira sur PS5, Xbox Series X|S et PC le 11 octobre 2024

