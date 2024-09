DRAGON BALL: Sparking! ZERO monte en puissance avec la bande-annonce de la saga Buu

Hormis la bande-annonce diffusée durant l'Opening Night Live 2024, les récentes vidéos promotionnelles de DRAGON BALL: Sparking! ZERO ont servi à introduire les personnages des différents arcs de DBZ, forcément sans surprise, mais il fallait bien y passer. Arcs Saiyajin et Freezer, saga mettant en scène Cell et les humains artificiels, l'étape suivante était donc inévitablement la fin de l'œuvre originale avec Majin Buu et c'est donc bien ça que nous avons eu, sur fond de l'opening WE GOTTA POWER d'Hironobu Kageyama, qui comme toutes les autres précédemment ne sera pas incluse dans le jeu.

Sans surprise, nous retrouvons notamment Gohan en Great Saiyaman, déjà aperçu auparavant, ainsi que sa forme Ultimate. Aurons-nous droit à Videl en Great Saiyaman 2 ? Sachant qu'elle apparaît ainsi dans le film DBZ: Fusions, il va falloir attendre un trailer dédié aux longs-métrages et OAV pour le découvrir, ce qui ne devrait pas tarder à un mois du lancement. Uub non plus n'est pas présent, laissant de l'espoir à une annonce de personnages de Dragon Ball GT. Avec encore 25 emplacements restants, cela reste encore une possibilité. Quoi qu'il en soit, vous trouverez ci-dessous la liste des 9 personnages officialisés et en page suivante quelques visuels.

Great Saiyaman

Babidi

Son Gohan (Adulte), Super Saiyan

Buu (Méchant)

Super Buu

Son Gohan Ultime

Super Buu (Gotenks absorbé)

Super Buu (Son Gohan absorbé)

Buu enfant

Pour rappel, la date de sortie de DRAGON BALL: Sparking! ZERO sur PS5, Xbox Series X|S et PC est fixée au 11 octobre. Vous pouvez le précommander à partir de 62,99 € sur Amazon (ici et là), à 64,99 € chez Cdiscount ou à 66,99 € du côté de la Fnac.

Son Season Pass inclura notamment des personnages de Dragon Ball Daima, série qui a eu droit cette semaine à une nouvelle bande-annonce.

