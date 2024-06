DRAGON BALL: Sparking! ZERO, un clash entre poings et épées dévoile de nouveaux combattants en vidéo

Ces dernières semaines, les fans de la licence d'Akira Toriyama attendant avec impatience DRAGON BALL: Sparking! ZERO ont eu de quoi se régaler. Bandai Namco a donc présenté les principaux modes de jeu, dévoilé la date de sortie et introduit tout un tas de combattants fusionnés et Saiyajins. L'éditeur avait donné rendez-vous à 00h20 pour une nouvelle bande-annonce et elle en a encore remis une couche puisqu'une nouvelle partie du roster y a été exhibée.

Cette fois, la thématique proposée est l'opposition entre les combattants maniant une épée et ceux ne faisant usage que de leurs poings. Nous en retrouvons certains déjà aperçus précédemment, voire que nous avons pu prendre en mains, et d'autres qui font donc leur début. Il y a de quoi être étonné par certains nouveaux arrivants venus de Dragon Ball Super, car outre l'inévitable Ribrianne de l'Univers 2, nous pourrons aussi incarner sa camarade Sū Rōsu aka Roasie, mais aussi le colosse fusionné Anirāza de l'Univers 3 (clairement pas le plus marquant de l'arc du Tournoi du Pouvoir). Bon, puisque l'Ultra Instinct avait déjà été confirmé, voir la forme intermédiaire de Gokû n'a rien d'une surprise, de même pour Gokû Black en SSJ Rosé.

Super Vegetto

Jiren

Trunks du futur

Roasie

Ribrianne

Yajirobé

Spopovitch

Dabra

M. Satan

Anirāza

Son Gokû (Super) Ultra Instinct -Signes-

Son Gokû Black Super Saiyan Rosé

Au passage, un tweet plus tôt cette semaine avait également officialisé Great Saiyaman, qui n'est toutefois pas apparu dans la vidéo du jour.

It's official - the Great Saiyaman will join the #DBSZ roster on October 11.



Pre-Order DRAGON BALL: Sparking! ZERO: https://t.co/tVoUq2gRSq pic.twitter.com/ISXk4GBPbh — Dragon Ball Games (@dragonballgames) June 24, 2024

DRAGON BALL: Sparking! ZERO est attendu sur PS5, Xbox Series X|S et PC le 11 octobre 2024, et vous pouvez le précommander au prix de 79,99 € sur Amazon (ici et là), à la Fnac ou chez Micromania.

