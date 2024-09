Dragon Ball Daima : une plongée dans le Royaume des démons pour découvrir son casting inédit et l'opening dans un trailer excitant

Malgré la disparition d'Akira Toriyama, la licence Dragon Ball va évidemment continuer d'être exploitée, notamment par Toei Animation. Pour le 40e anniversaire, le créateur a participé à la création d'une nouvelle série d'animation originale baptisée Dragon Ball Daima, dévoilée il y a désormais presque un an et dont les prémisses rappellent forcément GT, mais cette fois avec une miniaturisation de l'ensemble du groupe de personnages principaux. Depuis, nous en avons finalement vu assez peu, entre une vidéo montrant entre autres Gokû s'empiffrer et manier son Nyoi-bō, et plus récemment une bande-annonce introduisant quelques personnages inédits, fixant alors le début de la diffusion à octobre. À chaque fois, les séquences étaient muettes, n'aidant pas particulièrement à nous exciter. Bonne nouvelle, ce n'est pas le cas avec ce trailer du jour, qui régale comme il se doit !

Bande-annonce en japonais sous-titré

Il sert notamment à confirmer que le nouveau monde dépeint dans la série sera bien le Royaume des démons, introduisant au passage plusieurs seiyū via le site officiel. Ainsi, Kaiōshin (Mini) sera doublé par Yumiko Kobayashi, Shinichiro Ohta ne reprenant pas ce rôle qu'il occupait dans DBS. Ce dernier va donc partir à l'aventure aux côtés de Gokû (Mini), que nous voyons se transformer sans souci en Super Saiyajin 2, ainsi que Glorio incarné par Kōki Uchiyama (Neku de The World Ends With You, Roxas et Ventus dans les Kingdom Hearts) et Panzy interprétée par Fairouz Ai (Jolyne Cujoh dans JoJo's Bizarre Adventure), qui est décidément incontournable ces dernières années. Vous noterez que cette dernière n'est autre que la mystérieuse Masked Majin, ce qui avait déjà fuité avant même la précédente vidéo. Bien entendu, Masako Nozawa est toujours présente pour donner de la voie à notre héros (insérez ici une blague de Deadpool en lien avec l'âge).

Nous retrouvons tout ce beau monde sur un deuxième visuel principal qui se contente de reprendre et modifier le précédent en démasquant Panzy, y ajoutant le duo d'antagonistes et remplaçant la phrase d'accroche. La vidéo fait également apparaître plusieurs personnages ressemblant à Kaiōshin.

La diffusion de Dragon Ball Daima a elle été confirmée pour débuter au Japon le vendredi 11 octobre à 23h40, heure locale, sur Fuji TV. Pour une série que tout le monde pensait orientée vers une cible très jeune, c'est pour le moins étonnant. Peut-être ne l'est-elle pas au final ? À cette heure, ce sont des anime comme Shingeki no Kyojin (L'Attaque des Titans) ou Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) qui peuvent être diffusés, pas particulièrement adaptés aux bambins.

Serait-ce en lien avec un possible simulcast mondial ? En effet, pour le moment, nous n'avons pas plus de précision pour nos contrées occidentales. À priori non, car le directeur de la programmation de la chaîne, Yūichi Nakajima, a déclaré vouloir une diffusion simultanée à l'échelle nationale. Avec la précédente case horaire du dimanche, certaines chaînes nationales du réseau n'auraient pas pu la diffuser. Oui, c'est clairement bien plus complexe qu'en France. Par ailleurs, sachez que tous les épisodes de la série ont d'ores et déjà été produits, la qualité devrait donc être au rendez-vous, et ce sans délai, ce qui n'est pas toujours le cas ces dernières années dans l'Archipel dans ce milieu... Quoi qu'il en soit, le premier épisode aura même droit à 10 minutes supplémentaires par rapport au format normal.

Enfin, les artistes derrière le générique de DB Daima ont été révélés. Cet opening se nomme Jaka Jaan et a été musicalement composé par le DJ Zedd, tandis que les paroles ont été écrites par Yukinojo Mori, que les fans connaissent notamment pour CHA-LA HEAD-CHA-LA, We Gotta Power, Kuu•Zen•Zetsu•Go ou plus récemment Chōzetsu☆Dynamic! et Limit Break x Survivor. Il est chanté par le duo C&K. Pour le coup, c'est une collaboration plutôt étonnante, dont le résultat entendu dans la bande-annonce est plutôt pas mal.

Bande-annonce en japonais

Et vous l'aurez sans doute noté, Dragon Ball Daima débutera donc sa diffusion le même jour que la sortie de DRAGON BALL: Sparking! ZERO, autant dire que les fans vont se régaler. Ce dernier peut être précommandé au prix de 62,99 € sur Amazon. Son Season Pass ajoutera d'ailleurs des personnages de cette nouvelle série.