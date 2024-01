Dragon Ball Daima : de la baston, de la bouffe et de nouveaux ennemis dans une bande-annonce musclée

La Battle Hour 2024 aura permis de découvrir le prochain DLC de Dragon Ball Z: Kakarot centré sur la fin de l'œuvre originale avec Uub et une bande-annonce assez folle de DRAGON BALL: Sparking! ZERO opposant Gokû à Vegeta, dévoilant les 24 variantes de ces personnages. Il a également été fait mention du rollback netcode et des versions PS5 et Xbox Series X|S de Dragon Ball FighterZ, qui arriveront prochainement, ce qui ne nous avance pas à grand-chose. Pour conclure l'évènement, c'est la prochaine série de la licence qui a refait parler d'elle, Dragon Ball Daima. Elle avait été dévoilée en octobre dernier durant la New York Comic-Con 2023 au travers d'une première bande-annonce rappelant les prémices de GT et fera office de célébration des 40 ans à l'automne 2024. Si vous souhaitiez en voir plus, une nouvelle bande-annonce a été diffusée :

Centrée sur Gokû sous sa nouvelle forme juvénile, la vidéo met l'accent sur de nouveaux ennemis à priori démoniaques que notre héros croisera et affrontera durant son voyage, tout en s'empiffrant de mets auquel un grand soin a été apporté en termes de détails. Les fans apprécieront le retour à des combats à l'ancienne où l'agilité et l'utilisation de Nyoi-bō seront bien mises en avant, de quoi changer des attaques de rayons chargés en tout genre et des multiples transformations.

Plusieurs illustrations ont également été montrées sur place par le producteur exécutif de la licence Akio Iyoku, réalisée par Akira Toriyama dans un style vraiment très enfantin. Nous y retrouvons Krilin aux côtés de Gokû, ainsi que Mr. Satan, C-18, Chichi et Buu, et les démons aperçus dans la bande-annonce, certains portant le même accoutrement que le « portrait » du maître.

Quelques plans fixes issus de la vidéo ont aussi été partagés afin de mettre en avant ce que nous évoquions plus.

Et c'est hélas tout ce que nous avons à nous mettre sous la dent, ce qui est bien peu encore une fois.

