Dragon Ball perd son papa, Akira Toriyama nous a quittés...

Adieu Monsieur... :/J'ai fait partie de cette génération (stupide) qui a trippé devant le premier Kamehamea de Goku (et la voix avec l'effet...), à faire son premier Kamehameha sur le canapé (comme si c'était possibleJe ne suis pas resté fidèle et j'ai laissé tomber vers Bû, et ce n'est pas le moment d'en débattre, mais j'aurais toujours cet attachement au fond du cœur. En prime comme c'est souligné avec justesse, la patte de M Toriyama s'est retrouvée dans plusieurs jeux et c'était toujours avec un grand enthousiasme que j'accueillais ça en lisant, ou parfois sans avoir lu en jouant et en me disant qu'il y avait ce petit quelque chose...Un grand merci.Puissiez vous reposer en paix.