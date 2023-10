Dragon Ball Daima : une toute nouvelle série animée aux faux airs de GT dévoilée avec un premier teaser juvénile

C'est ce jeudi 12 octobre que la New York Comic-Con 2023 a ouvert ses portes et nous avions rendez-vous pour un panel Dragon Ball qui nous promettait une grosse annonce secrète autour de la licence. Non, pas de « Budokai Tenkaichi 4 », ou Sparking! ZERO à en croire le récent dépôt de marque, mais l'annonce d'un tout nouvel anime ! Alors que les fans attendent depuis des années la reprise de Dragon Ball Super avec l'arc du Prisonnier de la patrouille galactique aka Moro et ensuite l'arc Granola (ça ne s'invente pas...), la Toei a tout simplement décidé de créer une série entièrement inédite, mais dont les prémisses nous font lourdement penser à Dragon Ball GT. Son nom et logo avaient fuité en amont puisqu'un dépôt de marque auprès de l'USPTO a été effectué le 6 octobre, avec une myriade d'utilisations possibles présageant de produits dérivés allant du jeu vidéo au shampoing pour animaux...

C'est donc bien Dragon Ball Daima qui a été dévoilé lors du live, même si officiellement seules les personnes sur place ont pu le découvrir... Oui, le flux vidéo de Popverse coupait à chaque diffusion d'une vidéo et ce n'est que grâce à CountVergil qui était dans la salle que nous avons pu voir en direct l'annonce. Fort heureusement, la Toei a vite mis en ligne la vidéo en top qualité, que voici :

Après un rappel historique allant des origines de l'œuvre d'Akira Toriyama débutée en 1984 jusqu'à nos jours, en passant par les anime Dragon Ball (1986-1989), Dragon Ball Z (1989-1996), Dragon Ball GT (1996-1997), qui n'a pas été oublié, et Dragon Ball Super (2015-2018), ainsi que les films Battle of Gods (2013), La Résurrection de ‘F’ (2015), DBS: Broly (2018) et DBS: Super Hero (2022), c'est donc un avant-goût de ce qui nous attend en 2024 qui a été diffusé.

La première séquence semble nous montrer le Royaume des démons, avant de passer à un plan sur deux personnages inédits qui visionnent des séquences passées des précédents anime et que nous supposons être des Makaiōshin, surtout celui de droite avec sa coupe de cheveux fort reconnaissable (lorsqu'ils sont de dos). Vient ensuite un passage au Palais de dieu avec l'invocation de Shenron, et là c'est le drame...

Gokû, Vegeta et leurs amis vont... rajeunir (nous ne mentions pas en évoquant GT), même Mr. Satan ! De là à penser que la série s'adressera avant tout aux enfants, il n'y a qu'un pas. Kibito et Shin seront également présents, et nous retrouverons donc un Gokû maniant le Nyoi-bō comme à ses débuts, confronté à la toute fin à ce qui semble être un robot. Espérons que ce soit mieux qu'à l'époque avec les créations du Dr. Myū... Que cette régression à l'état d'enfant soit temporaire ou non, nous aurons au moins droit à quelques passages de baston entre les deux Saiyajin rivaux avec une animation très propre.

Et, oui, l'idée vient apparemment d'Akira Toriyama, qui a conçu les nouveaux chara designs. Dragon Ball Daima célèbrera donc les 40 ans de la saga et sortira à compter de l'automne 2024. Nous aurons davantage de détails à son sujet lors de la Dragon Ball Games Battle Hour 2024 qui aura lieu les 27 et 28 janvier prochains. Un message de l'auteur à l'écrit et une vidéo de Masako Nozawa, la seiyū de Gokû ont également été diffusés sur place, nous les rajouterons à l'article s'ils deviennent accessibles. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette annonce en commentaires, nous sommes curieux !

Si vous souhaitez vous procurer le film Dragon Ball Super: Super Hero, il est vendu en Blu-ray sur Amazon au prix de 17,71 € et à 19,99 € du côté de la Fnac.